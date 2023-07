No todos tan contentos: fustigan al América por fichaje de Cardona

Edwin Cardona llega al América de Cali y, aunque la reacción de buena parte de la afición parece a favor, un importante sector de la crítica ha dejado en el acta sus dudas no por el talento sino por la actualidad del jugador.

Cardona pasó este miércoles por las pruebas médicas previas a la firma de su contrato, que es solo la oficialización de un acuerdo total con los 'escarlatas', convencidos que había que dar un golpe en el mercado de este calibre para dar el paso del buen equipo de la pasada Liga al elenco campeón.



Lo gestionó todo el propio Tulio Gómez, máximo accionista del club, una apuesta que, sin embargo, a muchos les deja serias dudas.



El primero, el analista Carlos Antonio Vélez: “primero, no lo necesitan, lo que necesitaban era un defensor zurdo”, dijo en su espacio de opinión en Antena 2. “¿Para qué gastarse más de 250 millones de pesos mensuales en Cardona? Cardona es un tiro al aire, es Quintero en Junior y muchos otros que podría mencionar. Entonces, ¿para qué hacer eso?”, añadió.



El momento, la decepción en Racing, las decisiones polémicas le recuerdan a otros talentosos como Quintero y james, ambos, curiosamente, sin club: “Sé que América, como cualquier otro, quiere dar un golpe de opinión y hacer ruido, pero me pregunto si necesita América a un jugador como Cardona, que hace rato dejó de ser importante... “Camina la cancha, es de ese lote de jugadores como James y Quintero, que eran lujosos y son muy buenos para tenerlos en el patio de la casa… Pero los equipos competitivos, con técnicos que piensan en intensidad, ida y vuelta, jugadores integrantes, no los pueden tener”, concluyó.



A su turno, el periodista Diego Saviola, de Cali, se sumó a la crítica aludiendo al pasado verdolaga de varios de los nuevos en la casa roja: "Lucas González + Alexis Henríquez. Víctor Ibarbo ( Inactivo 1 año). Edwin Cardona ( 7 partidos en 7 meses y solo 2 como Titular). Solo falta que al Pascual Guerrero le llamen Atanasio Girardot", dijo en sus redes sociales, cuando antes había asegurado que el fichaje era "puro humo".



.En su opinión, la llegada del veterano creativo va en contra del discurso de los propios directivos: "¿ Y las palabras del presidente que sería prioridad la cantera en América, ¿qué?", se preguntó.





Lucas González + Alexis Henríquez

Víctor Ibarbo ( Inactivo 1 año)

Edwin Cardona ( 7 partidos en 7 meses y solo 2 como Titular)

Solo falta que al Pascual Guerrero le llamen Atanasio Girardot.

¿ Y las palabras del Presidente que sería prioridad la Cantera en @AmericadeCali qué? pic.twitter.com/urEsdwTaS3 — DIEGO SAVIOLA (@diegosaviola10) July 12, 2023



Entre tanto, el periodista Ricardo Henao afirmó en Conexión de Win Sports que el fichaje es más una apuesta por recuperar a Cardona que una razón para pensar que llegará a solucionar problemas grandes. Aunque reconoce el talento del jugador, de 30 años, sus dudas pasan precisamente por su actualidad:

👔 ¡ @RICHENAO habló sobre la llegada del futbolista colombiano Edwin Cardona al club América de Cali!#ConexiónWIN pic.twitter.com/mIcdPGKYOc — Conexión Win (@ConexionWIN) July 12, 2023

A su turno, Jaime Dinas, otro periodista de Cali, aseguró: "Jugador competitivo y protagonista, NO sale de Argentina a Colombia; si tiene medianamente buen nivel, lo venden a Brasil, México, MLS o Europa, cuando es irregular y NO tiene mercado internacional, termina en cualquier equipo Liga Dimayor. Por eso Edwin Cardona llega".



Pero deja una puerta abierta para la sorpresa: "La Liga NO es tan veloz NI tan intensa como la de Argentina,

eso facilitará que Edwin Cardona rinda más en América y logre el protagonismo que NO tuvo en

Racing".



Finalmente, dejó a la fortuna buena parte de lo que será el futuro del creativo: "Es innegable que es un jugador de gran condición técnica, hay que ponerlo en forma física y rezar por NO lesionarse".