Juanfer Quintero rompió el silencio: ‘Yo no encajo en el sistema’

El entorno del fútbol colombiano se revolucionó con la salida de Juan Fernando Quintero de Junior. Durante los días anteriores, se conoció la postura y rumores desde el entorno de Junior, acerca de los motivos para la salida del cuadro barranquillero.



Las palabras del ‘Bolillo’ sorprendieron, pues puso en tela de juicio la decisión y motivo por lo que el volante abandonó el cuadro barranquillero. Momento para conocer la otra postura, la del futbolista.



Durante la charla de Juan Fernando Quintero, con Win Sports, el volante atendió a los panelistas de Saque Largo, acerca de los motivos que llevaron a tomar esa decisión, amparándose en la vivencia y sentimiento durante su estancia bajo el mando de Hernán Darío Gómez.



Motivos para dejar Junior y su punto de vista: yo voy más atrás, porque siempre lo he dicho y en varias ocasiones. Hace un mes estaba en Argentina con Vignolo aclarando cosas. Lo digo desde el corazón, cuando uno firma un contrato, nadie asegura la titularidad. Ahora, creo que, por tomar una decisión personal, porque le diga a Fuad que es un fenómeno y los Char que son una familia increíble, hasta el último momento decirle: yo no en cajo. Es simple.



Un mes antes de la pretemporada les dije ¿qué quieren hacer? Yo voy a traer a mi familia acá y estoy enfocado y me dicen que estoy en el proyecto. Hay muchos rumores y decían que el jugador que iba a Junior ‘robaba’ y yo en ningún momento fui a eso, fui a ser feliz y no me traiciono al jugar fútbol.



Una de las cosas por las que yo fui fue porque el señor Arturo Reyes y Fuad me querían, me llaman y siempre los puse en las entrevistas. Un entrenador lo potencia o te frustra. Eso no quiere decir que Hernán Darío sea malo, siempre lo admiro, tengo una buena amistad con el hijo. Se merece el respeto y cuando niño nos trató bien.



Hoy estamos en el 2023, escucho al ‘Panzer’ decir que los jugadores son muy complicados. Tu estas en el 94, quiero aclarar esto, porque respeto la historia del fútbol colombiano y quienes han hecho el camino. Se lo pueden decir al Pibe, Faustino o cualquier otro que ha hecho historia y qué les he dicho yo.



Uno en la vida tiene que ser feliz, no traicionarse y no pretender que alguien te condicione. Los tiempos cambian y hay que avanzar. Hay algo que es incuestionable, la forma en la que el profe juega, eso no se cuestiona. Simplemente que, por mis características, lo que viví, no encajaba, no iba a explotar mis capacidades. Aclaro, decían que cuando llegué no podía jugar 70 minutos.



Los últimos cuatro meses, luego de recuperarme de un desgarro, jugué. Ahí están las estadísticas. Jugué ocho o nueve fechas con Junior miércoles-domingo y me dan una patada que casi es fractura. Coincidencia mente llega el profe Bolillo y no puedo jugar. Esa semana voy a Selección se me agrava la lesión por el manejo que se le dio, pero en ningún momento salí a matar al médico, porque hay códigos y el error hace parte del ser humano.



Volvemos a la pretemporada, veo lo que pasa con amigos míos del equipo. Uno no esconde eso, sale el capitán histórico, pasa lo de Carlos Bacca. Es la realidad o es cómo estoy, los entrenamientos veo cosas, compañeros y los que están ahí no tienen la culpa y siento que no encajo. Lo digo así, no encajo en un sistema incuestionable, no encajo.



Hoy las redes sociales todo vuela. Sale el profe Pinto y dice que el que no corre, no juega. Yo hice toda la pretemporada, no tengo ningún problema con correr ¿qué es eso o saber eso? Hoy estoy estudiando para ser entrenador y quiero evolucionar.



Charla con Bolillo y lo que decían sobre su salida: cuando me lesioné, el estadio gritaba que se vayan todos y que quede solo Juanfer. El espectador no es estúpido, vieron lo que hice en el campo. Tuve compañeros fantásticos, como lo expresé, me trataron increíble. Recibí 40 mil personas cuando llegué y dije, quiero estar acá.



Veo estos últimos tres días y es irónico. Fui realista conmigo y tomé la decisión de no ir y sacan la historia de que era suplente. He sido titular y suplente, no he tenido problema por eso. Yo en alguna ocasión lo busqué, tenemos tiempo de conocernos. No tengo nada en contra de él, si fuera así, no me despediría en su oficina, uno por uno. El fútbol se acaba y quedan las personas.



Panzer dice que los jugadores de hoy somos complicados, pero no estamos en 1994. Creo que tengo buena escuela, Pedro Sarmiento, Morantes, Orrego. Son jugadores que me educaron, tengo derecho a expresarme. Quiero es ganar.



Cómo tomó las palabras de Hernán Darío Gómez: a mi realmente eso no me cae mal, porque no juzgo. Cuando das una palabra y dices que la verdad es esa, hay algo psicológico. Yo doy mi punto de opinión, no estoy expuesto, nunca hablo. El que me conoce sabe que soy genuino. La mentalidad no se negocia y eso pude molestar o servir.



Vengo de Argentina, cuatro años allá y fue otro nivel de mi carrera. Tengo que aceptarlo, eso no quiere decir que en Colombia no podamos hacerlo. Si uno es seguro y se conoce, sabe hasta donde va. Tengo 30 años y sé que ha pasado. Hablo por mí y si pretendo hablar por los demás, soy egoísta.



Tomé la decisión de no seguir, no encajo. Fui donde don Fuad y ya está, es una decisión respetable. Es la doble moral, el profe en Bucaramanga fue y a los tres días se fue, tendrá sus razones. Yo tengo las mías y nadie las cuestiona.



A qué se refiere con que siguen en el 93 y el manejo Viera-Bacca: lo digo en general, es una forma de expresarse. No cuestiono sus formas, pero no encajo en su sistema táctico por lo que viví y sentí en los dos amistosos. Me lo dijo delante de 11 compañeros, que me iba llevar de a poco, hace cuatro meses no juegas. En ningún momento me sentí mal, voy al otro equipo, ganamos 1 a 0 y el profe dijo, no había visto tantas situaciones de gol para el titular.



Eso no se pone en tela de juicio. El tema es que uno quiera expresarse de una forma, como jugador, es diferente. No tengo nada en contra de Hernán Darío, simplemente sentí que no encajaba, tomé mi decisión.

Recuerdan cuando llegué y don Fuad dice que no haya ofertas para que no se vaya. No tenía ofertas, estaba tranquilo en Barranquilla y haciendo diligencias para estabilizarme con mi familia. la única respuesta no es que me sacaron porque quería ser titular. Donde no encajaba, no iba a estar.



Pretensiones para aumentar su tiempo de contrato: en principio, si recuerdan en enero y quienes estuvieron allí, hicieron todo lo posible para llegar y estaba negociando con Flamengo. Dejé muchas cosas para llegar a Junior y lo quería, cuando llego, el cariño de la gente fui feliz, pero no podemos olvidarnos de un proyecto deportivo y de vida y si no es estable, uno no fluye.



Cuando me retire, será distinto. Pero sentí que lo que tenía que hacer era de corazón. Ya venía analizando las cosas y los cercanos también. Tomé la decisión por eso. Ganar trae consecuencias y hace parte de la vida, pero siempre pongo por encima la persona y luego del fútbol hay vida. Es una historia más y no tengo rencor con nadie.



Decisión precipitada por lo que pasa actualmente con Bacca: como jugador, vivo el diario y es simple. Cada quien interpreta, todos son diferentes y no tengo nada en contra de él. En su forma de trabajar no encajo. Ojalá a Carlos Bacca le vaya bien, he convivido con él desde la Selección y fue de los que me llamó cuando iba a venir a Junior.



Lamentable o afortunadamente estamos en el 2023, el obligar no es para que los demás crean. No es para interpretar. Esto ha sido fuerte para mí en muchos aspectos. Con el respeto, estás en derecho de creer. No es solo el trabajo, sino lo humano que trasciende.



Frustrado o potenciado con Bolillo: no, aclaro. No es que este sea el caso. Un entrenador te potencia o te frustra, porque uno también es competitivo y se quiere estar. Si no se encaja, es fácil, no está uno. Todo desató una decisión mía, pero no fue por nadie. Un mes antes me reúno con el dueño del equipo, para saber si estoy o no. En el campo veo que mis cualidades no son acordes a lo que el profe quiere.