Junior sueña en grande con 'Bolillo': 'Vamos por título internacional'

Atlético Junior hizo la presentación oficial de su plantilla con Pablo Rojas, Santiago Mele, Emanuel Olivera, Gonzalo Lencina y Steven 'Tití' Rodríguez como refuerzos para 2023-II. El técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez les habló de frente sobre la responsabilidad que deben asumir con la camiseta rojiblanca. Tiene grandes retos.

"Fue un semestre difícil y tenemos que mejorar este semestre. Hemos venido formando un grupo importante para estar entre los grandes del fútbol colombiano, como siempre Junior peleando por un título", empezó el técnico tiburón. "Son muy buenos jugadores y muy buenas personas, pero vamos a empezar siendo más personas que futbolistas, son valores que tenemos que ir incorporando en la profesión".



El entrenador antioqueño mencionó que "En Junior vivimos bien, y como uno vive, uno juega. Vamos a tener amor por la camiseta porque en el fútbol se ha perdido el sentido de pertenencia. Yo les exijo mucho orden pero no solo en el terreno de juego, también en la vida. Eso nos va a dar el éxito. Paciencia muchahos que tenemos presiones grandes y no nos podemos descomponer. Nos vamos a tener que respetar para que nos respeten, y admirar... si nos admiramos el uno al otro va a haber mucha ayuda".



'Bolillo' Gómez no quiere que Junior haga otro papelón y aspira a ganar títulos. Por delante tiene acción en Copa BetPlay además de la Liga. En octavos se medirá al Cúcuta Deportivo. "Queremos que Barranquilla, que la costa y el país, se identifiquen con el Junior y con sus jugadores. Soñemos que todos los grandes del mundo han soñado, soñemos por un título internacional. Tuvimos un semestre muy duro pero a pesar de eso no se puede dejar de soñar. Vamos a buscar títulos".



Finalmente, el técnico mencionó que "Junior hizo unas contrataciones de hombres muy profesionales, trabajadores e inteligentes, que van a venir a ayudar a los que estaban. Lo que sé es que en este equipo va a primar el orden y va a ser muy colectivo, no quiero que se dependa de un solo jugador. Yo no trabajo por ningún jugador".