‘Bolillo’: ‘Siento que Juanfer Quintero se va por otra situación’

Hernán Darío Gómez reaccionó a las declaraciones de Juan Fernando Quintero, que explicó su salida de Junior de Barranquilla en entrevista en ‘Saque Largo’ de Win Sports.



El ‘Bolillo’ quiso hablar en ‘Conexión’, programa del mismo canal deportivo, y se sintió triste y extrañado por las decisiones de Juanfer.



El técnico aseguró que nunca hubo problemas o malos tratos entre el ‘10’ y ‘Bolillo’, y se extrañó por su renuncia, pues “todos los días él nos decía ‘yo estoy contento, estoy feliz, quiero más años acá’”.



La salida de Juan Fernando Quintero. La salida de ‘Juancho’ me deja triste, hemos tenido buena relación toda la vida. Es respetuoso, cariñoso, amigo de mi hijo. Yo estaba muy contento con él en el equipo. Cuando dije que esta era la única verdad, es porque no me cabe otra cosa. Fueron palabras polémicas pero así lo sentí. Nunca hubo un problema o un maltrato con Juanfer.



Le dije que le iba a dar tiempo para que jugara, porque con el tiempo él iba a ser la figura. Conmigo nunca peleó; hoy hablamos, no sentí rabia de ninguna parte, es noble.



Quintero sintió que no encajaba. Sí me lo debió haber dicho a mí, pero una figura técnica qué puede decir… para mí Juanfer es un mediapunta, pero es capaz de jugar en cualquier sistema; creo que lo de Juanfer no va por ahí, siento que es alguna otra situación. No sé por qué se fue



‘Bolillo’, un técnico defensivo. El ser ordenado es un rótulo de defensivo. Yo necesito que once defiendan y once ataquen; y cuando atacamos se hace con elaboración. No molesto a los futbolistas cuando van al ataque, los molesto en su regreso y orden defensivo.



Su relación con Sebastián Viera y Carlos Bacca. Nunca he sacado a un jugador; con Sebastián hay cariño y respeto, nunca tuvimos un problema; es una persona muy profesional, quería que se quedara ayudándome, porque ya había puesto a Jefersson (Martínez) y me sentía incómodo al verlo suplente. Y con Carlos, hizo una buena pretemporada, no tenemos problemas; él se ponía bravo cuando no jugaba, pero es normal, no hay ningún problema.