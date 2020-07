¿James en la Premier League? Qué le ofrecerían y cuál es mejor opción

Una cosa es real: James Rodríguez no es más jugador del Real Madrid. Dice el contrato que hasta junio de 2021 tendrá que aguantar, pero la realidad, hoy en día, es que tras el ejercicio de honestidad con Zinedine Zidane, su ciclo está terminado. ¿Cuándo? Ahí está ahora la discusión.

La situación es un gana-gana en su caso: ha hecho los deberes, ha entrenado como toca, ha demostrado que una decisión técnica lo margina y, al fin, ha abierto la puerta de salida con un riesgo enorme para la casa blanca, que en solo cinco meses podría verlo salir gratis... y a la vereda de enfrente, ¡al Atlético de Madrid!



Así está hoy la situación del colombiano. Con un agravante: esta película ya la vio hace un año, se confió y no movió más fichas, esperando que se concretara lo de Simeone, y al final se quedó sin nada cuando el Madrid bloqueó su salida tras el 7-3 aquel en un amistoso en Estados Unidos.



​Por eso esta vez no quiere jugar una sola carta y, según la prensa española, ha pedido expresamente a su agente Jorge Mendes que busque más oportunidades en equipos top, para un jugador de casi 29 años, sin mucho ritmo pero con ganas de revancha. El portugués ha empezado a moverse y ha puesto de nuevo el nombre de su jugador en boca de varios medios locales. ¿Cuándo hay de interés en el empresario y cuánto, realmente, en el club de destino? Esa es otra discusión.



Por ahora, se habla nuevamente de equipos que ya sonaron antes: Manchester United, Everton, Arsenal, Wolverhampton. ¿Qué ofrece cada uno, si es que fueran el destino de James la próxima temporada? Un vistazo general:

Manchester United: ¿sueño imposible?



Entre los mencionados, es el mejor destino: músculo financiero para pagar un salario alto (alrededor de 8 millones de euros por año), opción de Champions League (hoy está a 4 puntos de Leicester) o en su defecto Europa League, prestigio y, al menos por ahora, una banda al mando de Paul Pogba, con Rashford, Matic, Martial, Maguire y hasta De Gea, el futbolista que más cobra en la Premier League.



El tema es si encajaría allí: los periodistas consultados por FUTBOLRED recientemente, que cubren la actualidad del club, aseguran que "sería muy poco probable", verlo en Old Traford, por más que su agente se empeñe en acercarlo. Dicen que la política de fichajes va hacia otros jugadores más jóvenes, con mejor proyección en el mercado, como el caso de Sancho, o más versátiles a la hora de marcar y atacar como Grealish.



Además, está la situación física: ya James perdió la batalla con un Zidane obsesivo con el sacrificio en la marca, que no dista mucho de Solksjaer, DT de los 'red devils'. Eso por no mencionar que el puesto donde quisiera jugar tiene dueño: Bruno Fernandes. El portugués es hoy el eje del ataque y



Actualmente, el Manchester United tiene al portugués Bruno Fernandes como su armador de juego, la misma posición de James Rodríguez, y eses muy poco probable, por no decir imposible, que reciba bien la opción de ser suplente.



¿Que si le gusta a James? ¿A quién no? Él mismo reconocía en charla con Río Ferdinand que estuvo cerca en 2013 cuando terminó en Mónaco: "Hubo charlas. Mi representante Jorge Mendes, tiene muy buena relación con el club. Uno sueña siempre con poder llegar allá, como a todo club grande. El Manchester es un equipo que vi desde muy niño y estaban Rio (Ferdinand), Giggs, Scholes, muchos jugadores de calidad. Por qué no llegar allí en ese año, pero no se dio. Creía que debía ir a un club que no era tan grande. Fui a Francia antes del Mundial y mi pensamiento era hacer una buena Copa Mundo, marcar goles, estar en un buen nivel e ir a un club grande y se dio lo del Real Madrid", contó.

Wolverhampton, mejor plan





Increíblemente, parece ser la mejor opción. Wolves está casi seguro en zona de Europa League, de hecho ha sido protagonista en las dos últimas ediciones, e inclusive, a seis fechas del final de la Premier, podría sorprender y llegar a Champions ( está a sexto, a 7 puntos de Leicester).



El técnico portugués Nuno Espírito es uno de los pupilos de Mendes, lo que suavizaría el aterrizaje en un equipo muy vertical, al que no le vendría mal algo de pausa y toque, de ese que ofrece James.



Pero la realidad de la crisis económica no juega en favor de un futbolista con un contrato costoso como el zurdo y ese sería un obstáculo muy difícil de superar. Precisamente esa falta de fondos sería la causa de la salida de jugadores clave como Raúl Jiménez y Adama Traoré, quienes tienen mercado y quisieran ir a equipos más poderosos, lo que dejaría huérfano al club de cara a la próxima temporada. El ataque sería cosa de Diogo Jota y eso podría no ser lo suficientemente intimidante.

Everton, más alla de Ancelotti



Cada vez que Carlo Ancelotti firma contrato con algún equipo, casi inmediatamante se reactiva la opción de que James vaya con él. Y puede ser que no sea tan así.



Esta vez el italiano está en Everton y aunque no dejó de admirar el talento de uno de sus jugadores favoritos en el Real Madrid de 2014, la realidad es que tiene otras urgencias en su plantilla. "Ancelotti en enero me dijo a mí que buscaba más a un volante de marca o un lateral", decía a FUTBOLRED el periodista de DirecTV Luis Fernando Restrepo, quien cure la actualidad de la Premier.



Y no sería el único obstáculo, pues además Everton tiene una realidad deportiva (puesto 11, 44 unidades) que lo aleja del objetivo de puestos europeos, con lo cual los ingresos serían limitados y no sería posible un fichaje del alto costo del colombiano.

Arsenal... un cambio inesperado





Primero, los inconvenientes. Arsenal ha perdido poder en el mercado por cuenta de la pandemia y no tiene interés en salir a fichar jugadores, salvo una sorpresiva salida de jugadores muy caros como Ozil, que por lo mismo no tiene intención de moverse. Si está hay que sacarle el máximo provecho y no traer otro jugador que lo saque de carrera. Si se va Aubameyang sería un alivio, pero no necesariamente una invitación a buscar a un jugador de 8 millones de euros por temporada.



Además, el equipo de Arteta tiene tantas carencias defensivas que su primera inversión debería ser en la zaga y no en ataque, y así lo habría hecho saber el DT a la gerencia deportiva.



Sin embargo, un sutil detalle en las últimas horas podría cambiar el panorama: el inquieto Matteo Guendouzi ha tenido a bien irritar a su entrenador y, tras la pelea con Maupay, en la dolorosa derrota contra Brighton (2-1) ha estado lejos de los planes en los últimos juegos. Dicen que el español, quien exige caballeros dentro y fuera del campo, estaría gustoso de verlo salir a Manchester United, Paris Saint-Germain o Barcelona, interesados en el polémico francés de 21 años, pues no es el primer desencuentro entre ambos. ¿Le haría falta un mediocampista? ¿Por qué no uno ganador y con ganas de ir como James? Todo lo dictará el mercado...