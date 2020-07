Grandes de la Premier van a la carga por James: ¡iría casi regalado!

James Rodríguez no vive un buen momento en el Real Madrid y parece que ya cayó en cuenta que no será parte fundamental del club blanco con Zinedine Zidane, por lo que busca más minutos.



El entrenador francés confesó que fue el colombiano quien pidió no ser convocado frente a Athletic, tema que dejó sorpresa. Según medios españoles, el jugador habría pedido no estar por tema de negociaciones con otros clubes, pues busca su salida en este mercado.

Grandes equipos saben de la actualidad de James en el Real Madrid y estaban pendientes e interesados por ficharlos, pero el alto precio de 45 millones de euros fue una de las grandes razones para que el colombiano no fuera a otros clubes.



Ahora, por la actualidad del jugador y del mundo por covid-19, James habría bajado notablemente su precio de compra y el Real Madrid, según ‘The Sun' en Inglaterra, estaría dispuesto a dejarlo ir por 22 millones de euros.



La mitad de lo que el colombiano valía en la temporada pasada podría ser el factor sorpresa para que el club blanco pueda ganarle dinero a James. Así las cosas, el mismo medio antes mencionado, informó que Arsenal y Manchester United están al acecho para ficharlo.



‘The Sun' explica que la posible salida de Aubameyang en Arsenal y de Pogba en el United, podría ser de menor impacto si se logra el fichaje del colombiano.



Ahora, el otro tema importante es el mercado. Pues en España también se mencionó que el ‘10' de la Selección Colombia quiere jugar en el Atlético de Madrid, pero es casi imposible en esta temporada que viene por la actualidad económica. ¿Podrán seducirlo los clubes de Inglaterra?