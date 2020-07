Zidane, lapidario con el tema James: explicó la razón de su ausencia

Luego de la victoria del Real Madrid este domingo en el San Mamés por la mínima diferencia frente al Athletic Club, el técnico merengue atendió a la prensa tras el final del partido, en la que habló del polémico triunfo y de la razón por la que el colombiano James Rodríguez no estuvo en la lista de convocados.

"James está fuera de la convocatoria porque él ha querido, por un tema suyo, son cosas nuestras, no voy a hablar más de esto", explicó el francés, quien no dio más explicaciones sobre el motivo de la no convocatoria del volante colombiano.

Rodríguez estaba siendo convocado a los partidos desde que se regresó a competencias en España. El futbolista estuvo cuatro veces en el banquillo y solo una como titular, tras la vuelta de La Liga.



Con estas declaraciones, se aumentan las especulaciones sobre la posible salida de James del equipo merengue, pues la poca continuidad y los distintos comentarios que rodean su entorno, lo han puesto en la puerta de salida y en carpeta de otros clubes. Hay que recordar que el volante de la Selección Colombia tiene contrato con el Madrid hasta el 2021.



Por último, en la conferencia de prensa, el entrenador se refirió a la victorai polémica de su equipo frente al Bilbao, asegurando: "Todavía no vi la jugada... Estoy cansado que se diga que ganamos por los árbitros. Esto no va a cambiar. Pero los jugadores merecen respeto", finalizó.