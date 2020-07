La supuesta razón por la que James le pidió a Zidane no ser convocado

Este domingo, Zinedine Zidane reveló que James Rodríguez fue quien le pidió no ser convocado para el partido entre Real Madrid y Athletic, que terminó en tremenda polémica.

El entrenador francés reveló que “James está fuera de la convocatoria porque él ha querido, por un tema suyo, son cosas nuestras, no voy a hablar más de esto".

Pues el Carrusel Deportivo de la Cadena SER, en España, reveló las supuestas razones para que James le hiciera este particular pedido a su entrenador y todo estaría enfocado en su futuro.

Según ese prestigioso medio, los agentes del jugador se están moviendo para encontrar un nuevo club para James Rodríguez. Una vez más se intentaron acercar al Atlético de Madrid, pero las negociaciones estarían complicadas por la situación financiera.

El colchonero debe primero vender jugadores para poder comprar y hasta el momento no hay luces de quien se podría ir para adquirir al colombiano. El Atlético no tiene mucha prisa en hacer la negociación con el Real Madrid, aunque sí estarían muy interesados. Sin embargo, el deseo del futbolista es jugar lo más pronto posible y sabe que en el Real Madrid no lo va a lograr por eso le habría pedido a sus agentes que también se muevan con otros clubes que le permitan tener más minutos.

Eso no implica que James no quiera jugar en el Atlético, pues ese es otro reto que también le interesa, pero el hecho de esperar todo el mercado de fichajes es lo que dificulta su ida al equipo de Simeone.

En Real Madrid también tendrían clara su posición de dejar salir al jugador en este mercado de fichajes, incluso analizarían ponerlo dentro de alguna negociación que a ellos les interese. Una de las opciones que plantea Carrusel es Fabián, del Napoli, pero el club italiano desea dinero y ya no está Ancelotti, quien era el mayor referente para que James llegara a ese club.