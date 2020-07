La sentida charla de James y Zidane que habría revelado su ausencia

James Rodríguez ha tenido su peor temporada, no tiene minutos en Real Madrid y espera el momento para salir a un club en el que sí pueda demostrar su fútbol. Este domingo, Real Madrid derrotó al Athletic, pero el colombiano no hizo parte ni de la convocatoria.



El volante, según contó Zinedine Zidane, le pidió que no lo convocara para el partido. El francés mencionó que por “un tema suyo" decidió no viajar. Ahora, una versión de prensa en España habría explicado esto.

“James llegó a su límite mental, no soporta no poder jugar. James habla con Zidane y le pide no viajar porque cada vez que no juega y que no se siente importante, o que Zidane no lo hace sentir importante, es como si se le clavara un cuchillo en el corazón. Cada partido para James es un cuchillo más. No aguanta más esta situación. Habla jugador y entrenador y le pide no ir", empezó diciendo el periodista Edu Aguirre del ‘Chiringuito'.



Finalmente, se habló de una conversación que habrían tenido y del pedido del colombiano para no hacer parte de la convocatoria en este encuentro.



“James le dice: ‘mira, para ir, viajar, ir al hotel, estar dos horas viendo el partido y devolverme... Míster, me quedo en casa, preparándome y entrenándome en casa para el futuro. Usted no cuenta conmigo...' Entonces entra la parte de Zidane en la que se ve que ha sido jugador, entiende a James y acepta. James está sufriendo, cada vez que no juega está sufriendo. James mira al futuro, pero es un tema sentimental", dijo.

El periodista es conocido por su cercanía con los jugadores del Real Madrid y con James Rodríguez. Ahora, el colombiano sigue pensando en su futuro y buscaría cambiar de club lo más pronto posible.



Se habla del Atlético de Madrid de nuevo, pero sería casi imposible en este mercado por la actualidad económica. También, según medios ingleses, Manchester United y Arsenal estarían interesados por el atacante, al que le habrían bajado el precio de compra a 22,5 millones de euros.