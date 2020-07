¿Crítica o respaldo a James en Real Madrid?: 'Tomó tarde la decisión'

El futuro de James Rodríguez es uno de esos asuntos en los que no es fácil ponerse de acuerdo: unos lo critican por su 'exceso de honestidad', otros celebran que tome las riendas de su situación y hable de frente.

En este punto, la opinión de exjugadores como Faustino Asprilla tienen un peso importante porque conocen la situación que vive el zurdo y entienden como pocos su frustración.



El 'Tino' le había recomendado no hace mucho una decisión muy radical: "Hay que respetar un poquitico. James porque tiene una paciencia, pero yo mando a comer mier.... a Zidane. Eso ya no es nobleza de James, es huevo...", había dicho en declaraciones a Blu Radio.



Pues ahora que James lo ha hecho y ha hablado con franqueza de la frustración que siente, parece, según 'El Tino', que no es suficiente: "Tomó tarde la decisión. Si esto es lo que estaba buscando, ya para qué si se acabó la temporada, faltan cuatro fechas, igual ya pase lo que pase se va a ir", opinó en el mismo medio.



En su opinión, "No me parece un acto de rebeldía porque habló con el técnico y en este momento James decidió lo que quiera hacer en su vida, ahora ya no le van a poner problema para irse a donde se quiere ir".



¿A dónde será eso? Versiones de prensa en España insisten en la posibilidad de que Atlético de Madrid espere seis meses para tenerlo gratis (acaba contrato en junio de 2021) y la prensa británica de repente revive un supuesto interés de equipos como Manchester United, Everton o incluso Arsenal, clubes que hasta ahora no han hecho ofertas concretas.