El consejo del 'Tino' a James: 'yo mandaría a Zidane a comer mier...'

James Rodríguez sigue sin estar en los planes de Zinedine Zidane en Real Madrid, aunque el entrenador siempre menciona que cuenta con él, aunque no juegue.



Ahora, el colombiano recibió varios elogios del 'Tino' Asprilla, quien defendió a capa y espada su fútbol, mientras que dejó fuertes y groseras críticas hacia Zidane.

“James no es irresponsable, se entrena todos los días igual que todos. Los entrenadores dicen lo mismo, 'todos somos iguales', para darle motivación a los suplentes. Ellos tienen sus 3 o 4 jugadores que siempre entran. Hay jugadores que vienen de abajo en el Real Madrid y a mí no me digan que el goleador de una Copa del Mundo esté por debajo de Mariano, de no sé quién... Hay que respetar un poquitico. James porque tiene una paciencia, pero yo mando a comer mier.... a Zidane. Eso ya no es nobleza de James, es huevo...", dijo en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.



El exfutbolista defendió al '10' de la Selección Colombia, haciendo referencia a la suplencia que tiene, incluso con 5 cambios. ¿Podrá tener minutos este jueves contra Valencia?