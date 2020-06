Zidane no quiere rumores: habló claro de la actualidad de James

Real Madrid prepara su partido de este jueves en el que enfrentará al Valencia (3:00 p.m. en Colombia) para seguir pegado en la lucha por el título de la Liga de España. El equipo merengue no quiere perderle pisada al Barcelona, líder de la tabla de posiciones, que lo aventaja por 5 puntos (64 a 59) y por eso el técnico Zinedine Zidane trata de mantener motivado y alerta a todo su plantel.



Aunque el galo tiene una base titular y unas variantes muy claras, en las que no entra el colombiano James Rodríguez, sabe que en cualquier momento puede necesitar del volante cafetero y por eso trata de valorar su importancia, a pesar de que poco juega y ni siquiera estuvo en el juego anterior entre las cinco sustituciones que realizó.



Pero Zidane no quiere más rumores y seguir con lo mismo: dicen que ‘Zizou’ tiene un problema personal con James y por eso no lo usa. El francés habló con la prensa y tocó el tema del colombiano.



“Sabemos el jugador que es James. Es verdad que no ha jugado mucho últimamente, pero eso no significa nada. Está con nosotros y sabemos el jugador que es y voy a contar de todas formas con él también, espero que pronto. Él está entrenando bien y vamos a ver cuándo le va a tocar jugar”, indicó Zidane.



Y dejó claro que ante el apretado calendario que se viene para terminar esta atípica temporada, tendrá que echar mano de todos sus jugadores, incluido James. “Somos 23, muchos jugadores, hay mucho nivel físicamente entre uno y otros jugadores, pero bueno, voy a contar con todos porque además jugamos cada 2 o 3 días y eso después de 60 días es un poco complicado”, aseguró el DT.