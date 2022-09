¿Qué pasa con James y los técnicos? Un récord imposible de igualar

James Rodríguez es un jugador que en la actualidad ha estado en el ojo del huracán por las incesantes críticas que le han llovido últimamente, en especial por la convocatoria de Néstor Lorenzo, en la que su nombre apareció como un referente y un líder para el estratega argentino. En una semana en la que arregló su contrato con Olympiacos, celebró también su llamado para los amistosos contra Guatemala y México del 24 y 27 de septiembre respectivamente.

Sin entrar a comparar, pero James Rodríguez, que solo había acumulado 21 minutos en cancha en los últimos meses con el Al-Rayyan recibió un llamado, mientras que Edinson Cavani, que arregló su contrato con el Valencia, y que sabe que no está en óptimas condiciones, rechazó la convocatoria de Diego Alonso por no estar en buen nivel físicamente. Así las cosas, la inclusión de James por Néstor Lorenzo ha dado mucho de qué hablar.



A su vez, el mundo está asombrado con la gran espalda que tiene James Rodríguez. Pues una vez llega a un club, empieza a tener mala relación con sus estrategas, con excepción de esta experiencia, porque en un solo partido es imposible sacar conclusiones y defender un porcentaje del éxito menor del 50 de Carlos Corberán. No obstante, tuvo sus problemas con Rafael Benítez, Zinedine Zidane y Niko Kovac en el Real Madrid, Everton y Bayern de Múnich respectivamente.



Y es que, ha sido increíble el récord que ostenta James Rodríguez, que, sin duda alguna, es muy complicado de igualar o superar. Pareciera que el colombiano solo puede estar bien con Carlo Ancelotti como su director técnico, se entiende a la perfección con el italiano y ya lo ha demostrado cuando por pedido expreso lo eligió en el Real Madrid, Bayern de Múnich y Everton. Pero el resultado siempre fue el mismo: llegó, disfrutó con Carlo, y posteriormente, el estratega abandonaba las filas de los diferentes clubes.



Después, lo que todos conocen, la mala relación e inestabilidad que tuvo con algunos timoneles, tema que también marcó una inquietud enorme por los estrategas, pues en menos de un año, siete directores técnicos dejaron a James Rodríguez solo, y ahora, se alista para recibir a su octavo entrenador desde junio del 2021.



Cuando James Rodríguez llegó al Everton, se encontró con su defensor: Carlo Ancelotti. Pero en el verano del 2021, abandonó las filas de los ‘Toffees’, y en su lugar llegó un viejo conocido con el que no tuvo buena relación en el Real Madrid como Rafael Benítez. Ahí ya sumaba dos directores técnicos, aunque el tiempo fue corto con el ibérico en Inglaterra.



James Rodríguez tomó una decisión extraña cuando todavía podía rendir en las competencias europeas. Pese a ello, quiso experimentar en el balompié de Catar, una liga poco reconocida con el Al-Rayyan donde se encontró con Laurent Blanc, y luego con Nicolás Córdova. A su vez, recibió un llamado a la Selección Colombia bajo las riendas de Reinaldo Rueda. Con el francés, el chileno y Rueda, ya sumaba cinco entrenadores.



Y siguieron contando. Aunque Nicolás Córdova todavía sigue en Al-Rayyan, James Rodríguez decidió volver al fútbol europeo con el Olympiacos que le tendió la mano. Alcanzó a estar en dos partidos con Carlos Corberán, uno desde el palco, y otro en el terreno de juego sumando 72 minutos. Dos derrotas que culminaron el vínculo del ibérico en una semana en la que también recibió el llamado de su séptimo estratega en 15 meses como lo es Néstor Lorenzo.



Con siete entrenadores, ahora calientan nombres en el Olympiacos, sumando a ocho en ese récord que cosecha James Rodríguez. Suenan Rafael Benítez, que seguramente el colombiano no lo querrá, Laurent Blanc, con quien coincidió en el Al-Rayyan y ahora se suma el portugués, Paulo Sousa.