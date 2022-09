¿James y otro dolor de cabeza? A reencontrarse con viejos conocidos

Olympiacos de El Pireo celebró el fichaje de James David Rodríguez Rubio al igual que el de Marcelo Vieira. El brasileño, que todavía no ha debutado, y el colombiano, quien ya sumó 72 minutos después de confirmarse su llegada, en cuestión de escasos días fue tenido en cuenta por Carlos Corberán. James fue un relojito contra el Aris Salónica, pues sus compañeros siempre lo buscaron y participó en el gol, hilando pases que finalmente terminó adentro de la red en una acción colectiva.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para James Rodríguez ni para su equipo. Una semana fatídica para el Olympiacos de El Pireo perdiendo contra Friburgo en la Uefa Europa League, competencia en la cual han caído en los dos partidos iniciales, y ahora el tropiezo ante Aris Salónica dejaron con una preocupación alta a los directivos que cesaron a Carlos Corberán de la dirección técnica.



No es el primer caso en el que James Rodríguez llega a un club y se concreta por malos resultados las salidas de directores técnicos. Ya le había pasado en múltiples ocasiones con Carlo Ancelotti, con Niko Kovac, con el que no tuvo una buena relación en el Bayern de Múnich, al igual que con Laurent Blanc en el Al-Rayyan.



Tras la destitución de Carlos Corberán, en Grecia ya empiezan a especular con quién podría ser el próximo director técnico del Olympiacos de El Pireo, y James Rodríguez podría verse con dos viejos conocidos, o con uno que no tiene una vasta experiencia en los banquillos, pero sí es un referente en el balompié sudamericano. James refrescará memoria con las opciones que baraja el club, pues, aunque ha sido foco de burlas, suena Rafael Benítez para llegar a as filas helenas, al igual que Laurent Blanc, quienes lo dirigieron en el Real Madrid, Everton y Al-Rayyan respectivamente.



De acuerdo con la Gazzetta de Grecia, se mueven rápidamente en busca del director técnico ideal, “tras la liberación del técnico español ha comenzado a llover información sobre el siguiente, con Laurent Blanc mencionado como el primer nombre que se lee primero en este portal”. Cuando James Rodríguez se encontró con el francés, el galo confió en él y lo alineó en Catar.



No obstante, el que sí sería un dolor de cabeza es la segunda opción, “para Benítez, de 62 años, ha surgido información desde España y no solo sobre el Olympiacos. Benítez es un técnico con títulos en España, Italia e Inglaterra, además de títulos europeos como la Champions League con el Liverpool. Su último equipo fue el Everton”, mantuvo el diario griego. James se encontró con el ibérico en Real Madrid y Everton, y nunca fue del gusto de Benítez.



A su vez, el otro nombre que ha tomado fuerza, pero que no cuenta con mucha experiencia en las direcciones técnicas es el argentino, Esteban Cambiasso. El volante jugó en Olympiacos en donde se retiró. Como estratega, sería su primera aventura en posesión de un club, pues solo ha tenido pinitos como asistente técnico por ahora.