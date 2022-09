Lo bueno y malo del debut de James en Grecia: ¿alcanza para Selección?

James Rodríguez fue titular, contra todo pronóstico, en un partido en el que Olympiacos salía con mucha necesidad y cuando él apenas había completado un par de trabajos con sus nuevos compañeros, desde el aterrizaje en Atenas, el pasado jueves. En teoría, ya era una declaración de intenciones.

Sin embargo, lo que iba a ser un triunfo 0-1 contra Aris Salónica, que corregiría las cosas en la tabla de la Superliga de Grecia, acabó siendo un baño de incertidumbre, uno más en esta dilatada carrera del colombiano en los últimos años, cuando el club destituyó al DT Carlos Colbarán, quien le había dado su confianza y aparte hablaba español. Todo mal.



¿Pero qué decir de lo que dejó en la cancha tras casi un semestre de inactividad? James jugó 72 minutos y se estrenó en la novena liga de su carrera y dejó unos puntos para destacar y otros para confirmar lo mucho que le costará vovler a engranar tras el error de la última temporada en Catar.



Lo bueno



1. Su calidad, en todo caso, aseguró la confianza de Colbarán y seguramente de quien llegue a reemplazarlo. Olympiacos definitivamente necesita un conector pero también un hombre con definición de frente al arco y eso lo ofrece el 10. Que le falta tiempo, claro. Pero es una pieza que, en teoría, debe funcionar.



2. Jugó 72 minutos y hubo dos cambios antes que él. Eso, para su rotunda falta de competencia (tenía 21 minutos en los últimos seis meses) habla bien de su estado físico y de lo claro que tiene su rol en el campo. El eterno temor de las lesiones no apareció en esta primera salida y eso, aunque parezca efímero, es buen pálpito.



3. Encontró una buena ubicación en la cancha: su ex DT le asignó un lugar detrás del delantero El-Arabi (¡justo el colombiano no quería saber nada de árabes... o arabis) donde, según sus cuentas, no tendría tantos desplazamientos, considerando su inactividad. Es un buen lugar, más allá de que aún no tenga movimientos mecanizados con sus nuevos compañeros.



4. El partido, sin ser nada para perder la cabeza, estuvo en el promedio: él abrió el campo en el inicio de la jugada del gol de Masouras, a ese mismo atacante le metió antes un lindo pase que no llegó a buen puerto, cobró bien un tiro de libre que desperdició El-Arabi y dos veces cometió duras faltas, comprometido, en la medida de sus posibilidades con la marca. Lo dicho: sin ser la locura pareció cumplir.



Lo malo



1- ¿Cuántas asistencias dio? Ninguna. 'Cuántos goles? Ninguna. ¿Cuántos balones filtrados para dejar mano a mano a un compañero? Ninguno. ¿Remates a puerta? Tampoco. Era obvio que se iba a ver desconectado de sus compañeros, corriendo pero sin saber bien cómo ubicarse para que le llegara la pelota y poderla distribuir. Fue uno de esos partidos con más ganas que influencia y era de esperarse: ¡apenas si lo conocen! Pero es verdad que en Grecia tenían que esperar mucho de ese a quien los narradores llamaban 'super star' en la transmisión.



2- Lo dijo Felipe Pardo en charla con FUTBOLRED: la Liga de Grecia son cuatro equipos (Panathinaikos, Olympiacos, AEK y PAOK) y las diferencias con todos los demás son abismales. Y aún así, Aris Salónica le remontó y en tres minutos lo derrotó. Es verdad que James no estaba en la cancha cuando vinieron los goles, pero aún con él, después de su desgaste y, de nuevo, su falta de continuidad, tampoco habría aportado mucho en marca. El 10 no corrigió con su presencia el mal inicio de temporada y eso en un equipo como Olympiacos no es un buen mensaje: Colbarán fue despedido de inmediato porque esa afición y esa directiva no se distinguen por su paciencia.



3- Otra discusión es la Selección Colombia: si presionó para estar en la lista de Lorenzo y se ilusionó con acallar las críticas en su debut como jugador de Olympiacos, las dos tareas le quedaron por cumplir. Es evidente que poco menos de 100 minutos (21 minutos en Al RAyyan y 72 en Olympiacos) no le van a dar el nivel competitivo que sí tendrán sus compañeros en Estados Unidos, y el primero que lo sabe es él. Habrá querido deslumbrar pero la remontada lo derrotó. Con las mismas dudas de su convocatoria llegará al equipo nacional.