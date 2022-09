Triste debut de James en Olympiacos: en tres minutos lo perdió todo

Vaso medio lleno: James Rodríguez está físicamente apto para la competencia. Vaso muy vacío: Olympiacos apostó por él como titular apenas unos días después de su llegada y no obtuvo lo que esperaba.

Aris Salónica le remontó y se quedó con la victoria 2-1, para amargar el estreno del colombiano y mantener las cosas sin cambios para un grande como Olympiacos, incómodo lejos de la punta de tabla de posiciones.



La gran novedad era la presencia del colombiano como titular apenas tres días después de haber aterrizado en Grecia.



El colombiano demostró que físicamente está a tope pero que le hace falta mucho trabajo para entender -y que le entiendan- los movimientos de sus nuevos compañeros.



Una asociación con Masouras que no llegó a buen puerto, apenas arrancando el juego, una dura falta cometida y un tiro libre que no aprovecho El-Arabi son el resumen de sus 45 primeros minutos.



En todo caso sí que es un dolor de cabeza tenerlo en el campo pues los jugadores del Aris Salónica asignaron una marca precisa y, sin querer, dieron libertado para la jugada de gol, a los 14 minutos, cuando Hgwan- In Beom inventó una gran asistencia, mirando a un lado y metiendo el pase al otro, para que apareciera Masouras y sentenciara el duelo.



Olympiacos prácticamente administró su ventaja después, sin mayor sufrimiento, salvo alguna escaramuza de Gray y la débil reacción de Manu García e Iturbe en el complemento.



Pero vino el complemento, con un local más astuto para esperar el error y un ganador que, tal vez por exceso de confianza o cansancio (o ambos), tuvo un remate para el olvido y en tres minutos se quedó sin nada. James terminó saliendo a los 72 minutos.



A los 76 minutos un error del portero le sirvió a Mancini el 1-1 y a los 79 Palma, el recién llegado hondureño, sentenció el 2-1 final, de nuevo con complicidad del portero y la zaga visitante.



El estreno no estuvo mal pero tampoco bien para el colombiano, pues su equipo es octavo, a 7 puntos del líder Panathinakos y ahora su rival de turno se trepó al tercer lugar.