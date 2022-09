James Rodríguez en Selección Colombia: Pinto y ‘Chiqui’ García chocan

A pesar de que James Rodríguez ya debutó con Olympiacos de Grecia, y jugó 71 minutos en la derrota 2-1 contra Aris, en la Superliga, la convocatoria de Néstor Lorenzo a la Selección Colombia sigue generando polémica y opiniones en contra del llamado del ‘10’.



En los últimos seis meses, James jugó pedazos de dos partidos: uno con Al-Rayyan de Catar y otro con su nuevo equipo, el Olympiacos.



Es por eso que el llamado de Lorenzo era inmerecido, una falta de respeto a futbolistas con mayor regularidad, y un gesto de poca renovación.



Otros lo ven bien, pues James es uno de los históricos de la actual Selección, y su influencia en el grupo es importante para iniciar un nuevo proceso, pues como líder, será vital para que los más nuevos aprendan de sus experiencias para adaptarse en la Tricolor.



En charla con EL TIEMPO, Jorge Luis Pinto aseguró que la convocatoria de James a la Selección no era conveniente en este momento.



“James es bienvenido a la Selección porque es un jugador con mucha capacidad y un hombre de gran nivel, pero tiene que prepararse, y la primera preparación que debe tener es jugar. Yo, personalmente, si jugara, lo vería y lo llamaba, pero hoy no es oportuno, de alguna forma es un irrespeto para otros jugadores que se matan por llegar a la Selección, no es correcto”, manifestó Pinto.



El santandereano hubiera preferido que en esta fecha FIFA, James se hubiera quedado en Grecia para trabajar en su adaptación a Olympiacos: “Es el momento deportivo que vive, le conviene más quedarse allá. Si el entrenador quiera hacer integración de grupo, que vaya allá, ahora tendría que darles el espacio a los nuevos”.



Sin embargo, Luis Augusto el ‘Chiqui’ García piensa diferente a Pinto, como ha sido históricamente. Y es que ambos entrenadores chocaron en diferentes ocasiones en el fútbol colombiano, debido a sus conceptos.



Así, el ‘Chiqui’ defendió la convocatoria de James con una frase contundente: “A mí me parece extraordinario que lo llame, no he visto que esté lisiado, que no pueda correr, que no pueda jugar. James fue goleador de un Mundial, está activo”.



García le dijo a EL TIEMPO que “lo que despierta es cierto rechazo de algunas personas, por envidia. El 90 por ciento de los periodistas no jugaron fútbol”.



Y para mostrar que va en contravía de Pinto, el entrenador bogotano complementó: “Depende de muchas cosas. Esa invitación es porque lo quieren ver, lo quieren tener, ver cómo está. Eso es muy sano, hay que respaldar al técnico y aceptarlo. Por qué lo llamó, eso solo lo sabe el técnico, pero desde mi punto de vista, esto le aporta muchas cosas”.