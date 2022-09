¡James Rodríguez, un artista suelto en Grecia! Pasa su primer examen 

Menos de 100 minutos es lo que ha cosechado James David Rodríguez Rubio en los últimos meses. 21 con el Al-Rayyan, y sumó 72 con el Olympiacos en lo que fue un gran debut para James. Aunque no tuvo mucha incidencia en el arco rival del Aris Salónica, hiló pases para llegar al frente de ataque, y participó en la acción del único gol rojiblanco juntándose con Hwang In-beom por donde se presentó el tanto de Giorgios Masouras.

72 minutos disputó en los que tuvo un porcentaje del 88 en éxito de pases efectivos, por lo cual, su precisión todavía está presente. Tras su salida, al Olympiacos se le vio sin un guía en la medular, y llegaron los dos goles del Aris Salónica que finalmente se llevó los tres puntos. A su vez, Carlos Corberán fue cesado de la dirección técnica del club.



En su primer partido como titular, se comportó como el distinto en cancha. Los compañeros lo buscaban en cada momento cuando veían el espacio para combinar con el colombiano con el objetivo de que él guiara los tiempos en la medular. SofaScore le dio un puntaje de 6.7, para nada mal en un jugador que llevaba meses sin jugar en competencia regular, y ahora se alista para enfrentar a Guatemala y México con la Selección Colombia.



Para nadie es un secreto que se va a demorar un poco en recuperar su mejor ritmo de competencia, pues no es fácil de la noche a la mañana estar en óptimas condiciones cuando las lesiones y las ausencias se han apoderado del jugador. Sin embargo, la prensa de Grecia se encantó con el primer partido de James Rodríguez. De acuerdo con SportDay, el colombiano sigue teniendo un pincel mágico que todavía perdura.



“Desde sus primeros toques en un campo griego demostró que el arte del fútbol no se olvida ni en Catar, ni en el Lejano Oriente, ni en los lugares más insospechados del planeta”, mencionó el diario, que agregó, “sin saber siquiera los nombres de pila de sus compañeros, James Rodríguez intentó “endulzar” el “pobre” desarrollo ofensivo del Olympiacos en los partidos previos, aunque la actuación en el estadio Vikelidis robaba un momento de genialidad futbolística protagonizado por un jugador que volvía a demostrar el raro molde del que está hecho”.



No solo SportDay dedicó palabras para James Rodríguez. El diario Fos Ton Spor también alabó la manera de jugar del colombiano y su creación de juego, “excelentes contactos y buena organización desde el eje para crear fases. En el segundo tiempo se cansó, tal vez debería haber salido antes. Pero mientras jugaba tuvo momentos de su clase”. Ahora vendrá la oportunidad de reafirmar su buen debut con Olympiacos en la Selección Colombia.