Las ventajas de James Rodríguez en Everton, según Hamilton Ricard

James Rodríguez será nuevo jugador del Everton de Inglaterra en las próximas horas. El mediocampista colombiano saldrá definitivamente del Real Madrid y emprenderá una nueva aventura en la Premier League, en el quinto país europeo en su carrera.



Hamilton Ricard fue de los primeros colombianos en llegar al fútbol de Inglaterra, para jugar con el Middlesbrough. Incluso, en la temporada 1998/1999, estuvo entre los mejores artilleros de la Premier, con 15 goles marcados, mientras que los líderes (Jimmy Floyd Hasselbaink, Michael Owen y Dwight Yorke) anotaron 18 tantos en la campaña; Nicolas Anelka y Andy Cole marcaron 17 y dejaron al cafetero del ‘Boro’ en el sexto lugar de la tabla de goleadores.



Ricard ve con buenos ojos el arribo de James a la Premier League. El exfutbolista cree que Rodríguez “tomó la mejor decisión al irse al Everton”, pues “llega a un equipo que no es top, por lo que tendrá tiempo de adaptarse, se podrá acostumbrar al frío, al idioma, etc.”.



En conversación con ‘El Corrillo de Mao’, Ricard habló de todas las ventajas de James al llegar a los ‘toffees’. “Al llegar un equipo que no es top, no tendrá la presión mediática de tener que responder ahí mismo, y tendrá el respaldo del técnico, que lo conoce muy bien”.



“Si James aprovecha, llegará a la mejor cultura del mundo, no sólo para él sino para sus hijos. La vida en Inglaterra es muy tranquila para estar en familia, y te permite concentrar en el fútbol, porque los ingleses viven de ese deporte. A James le irá muy bien en la medida que se disipe de Madrid, le irá bien porque el ambiente le permitirá retomar su nivel”, aseguró Hamilton, mundialista con Colombia en 1998.



Ricard analizó el estilo de juego en Inglaterra y lo que debe hacer James para adaptarse y brillar: “El fútbol inglés tiene unos códigos, ellos saben que a la cancha que van deben brindar espectáculo, porque los hinchas, que son los que pagan la boleta, deben disfrutar” la primera regla de los ingleses es mirar hacia adelante. James debe aprender a ocupar el espacio libre, él no puede llegar a pedir el balón, allá el jugador debe aprender a moverse sin el balón; James seguramente aprenderá todo eso”.