Faustino Asprilla explota con James al Everton: ‘Hace todo al revés’

Faustino Asprilla no adorna sus palabras, no se calla nada y es siempre claro y fuerte en sus declaraciones. Esta vez, el ‘Tino’ explotó con el fichaje de James Rodríguez al Everton. Al exfutbolista no le gustó el equipo que escogió su compatriota para continuar su carrera y salir del Real Madrid. “Hace todo al revés”, manifestó en ‘Blu Radio’.

“Esas decisiones no las entiendo. James Rodríguez hace todo al revés. Se va del Bayern, porque dizque hace mucho frío, a ser suplente en el Real Madrid y termina en Everton. En Liverpool hace mucho más frío que en Alemania”, aseguró Asprilla.



Faustino, que jugó en la Premier League con el Newcastle, criticó que Rodríguez haya escogido un equipo que no es grande en Inglaterra. “Yo no sé qué va a hacer James allá. Llega al Everton, un equipo de media tabla para abajo”, dijo el ‘Tino’, quien, eso sí, le desea lo mejor a su compatriota en su nuevo club, “por su beneficio propio y el de la Selección Colombia, en donde estoy seguro tendrá la ‘10’ asegurada”.