Llegó el momento: los retos que tiene por afrontar James en Everton

James Rodríguez espera las horas con ansias para ser oficializado como nuevo jugador del Everton de Inglaterra, club que tiene como entrenador a Carlo Ancelotti. El colombiano iría por tres años y tendría un nuevo aire.



Claro que no es un 'abrir y cerrar' de ojos. Vienen duros retos y compromiso de James para volver a su nivel, para regresar a su fútbol y para demostrar de nuevo las cualidades que lo llevaron a la élite del balompié en el Mundial 2014 y en el Real Madrid.

Los retos de James en Everton:

Primero pasa el tema futbolístico. El colombiano viene de muy pocos minutos por decisión técnica de Zinedine Zidane y por sus lesiones. La falta de fútbol, ritmo y físico es uno de los grandes retos que debe afrontar el colombiano. No puede permitir 'darse el lujo' de quedar por fuera más tiempo del fútbol en su equipo.



Así las cosas, también entra el tema de la adaptación. Aunque en su momento fue polémica la declaración del frío y el idioma en Alemania, sí es cierto que los futbolistas no logran adaptarse tan rápido a diferentes entornos. Un lado está lo personal y en el otro lo futbolístico, pues es un fútbol más rápido que en España.



Encontrar su posición habitual. En el Madrid estuvo de extremo, en el Bayern incluso estuvo de volante defensivo... En la Selección ha cambiado también, pero su reencuentro con Ancelotti podría servir para volver a ser el volante ofensivo como tanto brilló.



Claro que también queda el compromiso y dedicación del jugador. No fue un secreto que el colombiano no tuvo buena relación en el Real Madrid y que hubo ocasiones en que su actitud influyó para estos problemas en el club con Zidane. Así las cosas, también es importante entender que con Ancelotti la relación es distinta, pero que no tiene el puesto fijo en el Everton.



Y un reto más general para colombianos, que personal, es mejorar un poco la imagen de los futbolistas del país en este lugar del mundo. Inglaterra ha tenido varios futbolistas, pero no han tenido el brillo que se espera. Ahora, con Yerry Mina, pueden lograr sumar más elogios al país.