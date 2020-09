¿Puede ocupar la '10'? Números en Everton y los que ha usado James

En las próximas horas, Everton podría fichar a James Rodríguez como nuevo jugador y gran bomba del mercado. El colombiano iría por tres años (comprado por el club) y estará con Carlo Ancelotti como DT.



Así las cosas, un tema a definir sería el de la camiseta (claro, de esto no depende su ida o no). Sin embargo, hay que tener en cuenta que el '10' está en uso y podría no ser el número principal del jugador.

Gylfi Sigurdsson está en el club desde el 2017 y tiene la '10', tema que incluso se podría hablar por no ser de los principales referentes del equipo. El islandés, además, es de las figuras de su país.



Recordemos que el colombiano tuvo este número en Real Madrid, Selección Colombia (actualmente), Mónaco y Porto. Sin embargo, y en caso de no lograr quedarse con las '10', hay otros números que usó.



Con Banfield de Argentina tuvo el 8, pero uno de sus mejores recuerdos fue el '19' en Porto. Actualmente, ningún jugador tiene este número en su nuevo club. En Bayern Múnich tuvo el '11', número ocupado en Everton por Theo Walcott.



Finalmente, estuvo su último paso por el Real Madrid, cuando usó el '16' en su camiseta. En Everton, actualmente, tampoco hay algún jugador que tenga este número. ¿Cuál habrá escogido el colombiano?, ¿podrá quedarse con la '10'?