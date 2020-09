¿La romperá en Inglaterra? Balance de James en las ligas top de Europa

Es cuestión de horas para que James Rodríguez sea presentado en el Everton y comience así una nueva etapa en su carrera deportiva. Las expectativas son altas, más teniendo en cuenta que estará bajo la batuta de su padre futbolístico. Carlo Ancelotti.



​La llegada al fútbol inglés supone para James su cuarta experiencia en una de las cinco grandes ligas del mundo; ya jugó en la Ligue 1 con Móncao, La Liga con Real Madrid, Bundesliga con Bayern y ahora la Premier con Everton. Por lo anterior, en Futbolred hacemons un balance sobre cómo le fue al 10 en dichos periplos por la élite europea.

AS Monaco - Ligue 1



Después de haber brillado en el Porto junto a Falcao y Guarín, James partió junto al ‘Tigre’ para comandar el nuevo proyecto del Mónaco. Al principio le costó adaptarse, teniendo en cuenta la metodología “solidaria” de Claudio Ranieri. Todos atacan y todos defienden.

​

El cucuteño empezó como extremo por izquierda y poco a poco su posición se fue ligando al centro del campo, detrás del punta. En total disputó 38 partidos entre liga y copa local, anotando 10 goles y dando 14 asistencias. Números que lo llevaron a ser el máximo asistidor de la Ligue 1 y ser incluido dentro del XI ideal de la temporada.



Etapa sumamente positiva.​



Real Madrid - La Liga



Acá empezó la turbulencia. Después de un Mundial de ensueño, James fue fichado por Florentino Pérez bajo el rótulo de estrella en ascenso. Bajo las órdenes de Carlo Ancelotti brilló en La Liga junto a estrellas como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema. Esa primera temporada jugó en 46 oportunidades, consiguió 17 anotaciones y 18 asistencias. Números extraordinarios.

​

Con la salida de Ancelotti, las vacas flacas llegaron de la mano de Rafa Benítez y Zinedine Zidane. Durante las dos temporadas siguientes, James salió de su puesto ideal (volante 10) y comenzó su difícil etapa como interior, posición que le obligó a tener mayor compromiso en defensa (tal y como ocurrió en Mónaco). Evidentemente su rendimiento e influencia se fueron al suelo y en dos años disputó 65 encuentros, logrando apenas un total de 19 goles y 22 asistencias.

​

​Después de agarrar confianza y experiencia en Alemania, el colombiano volvió con el objetivo de convencer a Zidane. Quería su revancha. Desafortunadamente las lesiones y la falta de oportunidades acabaron con su sueño, dejando un triste saldo de 14 partidos, un gol y dos asistencias. Ah claro y el último pedido de no ser convocado.

​

Bayern Múnich - Bundesliga

​

Allí se reunió nuevamente con Carlo Ancelotti y aunque fue ganándose el puesto de titular, el rendimiento del club no fue bueno. Así pues, Ancelotti se fue y llegó el mítico Jupp Heynckes. James, con toda la presión encima, sacó la casta, ganándose más oportunidades a partir de excelentes presentaciones. Tan bien le fue que integró el XI Ideal de la temporada tanto en Bundesliga como​ en Champions.

​

Para su segundo año (último como cedido), Heynckes se despidió y Nico Kovac apareció. Los líos empezaron, al igual que noticias de indisciplina y que derivaron en largas suplencias. La relación DT-jugador se hizo insostenible y todo terminó en una clara ruptura. El ex-Banfield pasó de jugar 39 partidos a 28 con Kovac como entrenador, mientras que su influencia directa de gol bajó de 22 ocasiones a 13.