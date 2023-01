James se mide a su gran problema: ¿Aguantará la intensidad de enero?

Olympiacos cerró el año 2022 con dos triunfos categóricos y con un empate. El primero tras el parón del Mundial fue en la Copa de Grecia superando sin mayores problemas a Atromitos por un resultado de 4-1 con una actuación más que importante de Marcelo Vieira con un doblete. James Rodríguez ingresó en el segundo tiempo, en el partido que marcó su regreso a las canchas.

Luego, igualaron a dos tantos contra Giannina donde el colombiano no pudo mantener la victoria parcial de 0-2 y les igualaron. Además, el último juego fue un 5-0 con gol y asistencia del colombiano.



Así terminó el 2022 de James Rodríguez con Olympiacos, en un año curioso para él. De estar en Al Rayyan y no ver una solución en su situación contractual, le llegó la oportunidad de firmar nuevamente con un conjunto europeo. Aunque se fue eliminado de la Uefa Europa League, podrá disputar la Champions League, siempre y cuando siga ganando unidades en la liga de Grecia. Los del Pireo son cuartos en la Super Liga griega a diez unidades del Panathinaikos que cosecha 39 puntos.



James Rodríguez tendrá una prueba de fuego. En el Real Madrid, Bayern de Múnich, Everton y en el Al Rayyan tuvo varias lesiones en su tobillo y evidentemente, le cuesta mucho cuando se ve con mucha intensidad en el torneo. Así las cosas, el volante con el Olympiacos tendrá un inicio de 2023 para nada sencillo y con mucha actividad en muy corto plazo.



Tras cerrar el 2022 con un triunfo holgado contra Asteras por un marcador de 5-0, Olympiacos y James Rodríguez tendrán que cabalgar bastante en el primer mes del 2023 en donde disputarán seis encuentros en cuestión de pocos días. De hecho, el martes 3 de enero visitarán a Ionikos de Nicea por la decimosexta fecha de la Super Liga de Grecia.



Pero, este no será el único enfrentamiento que tendrá que afrontar el ex Real Madrid. En cuestión de cinco días, volverán a tener actividad visitando al Volos. Luego, tres días después jugarán el partido de vuelta contra Atromitos en la Copa griega. Mucha intensidad tendrá los rojiblancos y James Rodríguez en enero, una prueba para medir cómo está físicamente el colombiano, que, afortunadamente, no ha visto por ahora muchas lesiones en su nuevo club europeo.



A diferencia de enero, febrero tendrá por ahora cinco encuentros en los que Olympiacos y James Rodríguez tendrán protagonismo a la espera de las fechas de los cuartos de final de la Copa de Grecia. Así será el ajetreado primer mes del club griego:



Martes 3 de enero:



Ionikos vs Olympiacos



Domingo 8 de enero:



Volos vs Olympiacos



Miércoles 11 de enero:



Atromitos vs Olympiacos (octavos de final Copa de Grecia)



Domingo 15 de enero:



Olympiacos vs Aris



Domingo 22 de enero:



Atromitos vs Olympiacos



Domingo 29 de enero:



Olympiacos vs OFI