¡2023, a puro fútbol! Agenda de colombianos en primera semana del año

Se inició el 2023 con las pilas recargadas y las principales ligas del mundo lo saben bien. Prográmese para una semana cargada de buen fútbol en Premier League, Liga de Bélgica, Serie A y Copa del Rey, entre otras.



FUTBOLRED lo programa desde ahora con los partidos de los colombianos. Conozca qué día y en qué horario podrá verlos.

Lunes, 2 de enero



7:30 am | Rangers (Alfredo Morelos) vs Celtic

Liga de Escocia



10:00 am | Wigan vs Hull City (Óscar Estupiñán)

EFL Championship



10:00 am | Norwich vs Watford (Yaser Asprilla)

EFL Championship



12:30 pm | Brentford vs Liverpool (Luis Díaz, lesionado)

Premier League





Martes, 3 de enero



1:00 pm | Cartagena vs Villarreal (Johan Mojica)

Copa del Rey



2:30 pm | Ionikos vs Olympiacos (James Rodríguez)

Liga de Grecia



2:45 pm | Everton (Yerry Mina, lesionado) vs Brighton



3:00 pm | Sporting Gijón vs Rayo Vallecano (Falcao García)

Copa del Rey



3:00 pm | Ceuta vs Elche (Helibelton Palacios)

Copa del Rey



3:00 pm | Bournemouth (Jefferson Lerma) vs Manchester United

Premier League





Miércoles, 4 de enero



6:30 am | Sassuolo vs Sampdoria (Jeison Murillo)

Serie A



8:30 am | Torino vs Hellas Verona (Juan David Cabal)

Serie A



8:30 am | Spezia (Kevin Agudelo) vs Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata)

Serie A



10:30 am | Roma vs Bolonia (Jhon Lucumí)

Serie A



12:30 pm |Cremonese vs Juventus (Juan G. Cuadrado)

Serie A



2:45 pm | Leeds (Luis Sinisterra, lesionado) vs West Ham

Premier League



3:00 pm | Aston Villa vs Wolves (Yerson Mosquera)

Premier League



3:00 pm | Crystal Palace vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Premier League





Jueves, 5 de enero



10:00 am | Al Nassr (David Ospina) vs Al Ta’ee

Liga de Arabia Saudí



12:00 pm | Trabzonspor vs Giresunspor (Jhorman Campuzano)

Liga de Turquía



12:30 pm | Al Hilal (Gustavo Cuéllar) vs Al Ittihad

Liga de Arabia Saudí