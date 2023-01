2023 cargado de fútbol: grandes retos en las Selecciones Colombia

¿Será un año completamente para alquilar balcón y esperar de manera atenta lo que vendrá para el fútbol colombiano? Sin duda alguna, el 2023 tendrá el protagonismo de las selecciones masculinas y femeninas de cara a los grandes objetivos que hay en el futuro. Y es que, desde muy temprano, el balompié de Colombia avisará el gran nivel que se especula que debe haber en los combinados nacionales y en los clubes en Copa Libertadores y Sudamericana, además de las Ligas BetPlay y Copa BetPlay.



En un abrir y cerrar de ojos, el 2023 estará cargado de fútbol infinitamente. El deporte más lindo se apoderará del nuevo año y mucho protagonismo tendrán las selecciones nacionales en busca de la gloria. Una historia que se abre con Héctor Cárdenas y la Sub-20 en el mes de enero como locales.

Así es, pues el primer reto que tienen las Selecciones de Colombia es nada más ni nada menos que el Sudamericano de la categoría Sub-20 que se desarrollará en el mes de enero y febrero en suelo colombiano. A dejar un buen papel en el grupo más complicado con Brasil y Argentina, además de Paraguay y Perú que completan la zona A. Tres combinados nacionales accederán a la siguiente ronda. Clasificarán cuatro selecciones del Sudamericano para disputar el certamen mundialista en Indonesia que se llevará a cabo en este 2023 que se avecina.



Con el Sudamericano de la categoría Sub-20 que iniciará el 19 de enero y finalizará el 12 de febrero se abre el telón, uno que en ese mismo mes inicial también tendrá el protagonismo del combinado nacional de mayores con el amistoso contra Estados Unidos el 28 de enero en suelo norteamericano, y que poco a poco se desarrollarán otras competencias importantes. Este será el punto de partida para que Néstor Lorenzo, que está invicto en los amistosos que disputó en el 2022 pueda reafirmarse y encarar de la mejor manera los partidos oficiales que se avecinan.

Néstor Lorenzo no se ha querido mover de Barranquilla pensando en lo que será el 2023 con la Selección Colombia. El estratega argentino firmó contrato con el combinado cafetero en 2022, y dejó varias dudas de lo que podía ser su trayectoria y desempeño con el elenco tricolor. Superó los amistosos y cerró el año invicto. Sin embargo, ahora es donde se medirá realmente para qué está hecho el ayudante de José Néstor Pékerman en el pasado.



Y es que, también muy rápido, Néstor Lorenzo tendrá que revalidar el buen momento que tuvo en el 2022 en las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a desarrollarse en marzo del 2023. Así iniciará el camino soñando con volver a una Copa del Mundo después de la ausencia en Qatar 2022. La prueba de fuego empezará pronto. No más amistosos, pues vendrá lo que verdaderamente importa que son los juegos que definen pasos a Mundiales y a competencias de prestigio.



También tiene un reto importante y es, ajustar la nómina de convocados para el futuro. Se le criticó que volviera a llamar a los referentes, pues se espera que ya sea el momento para que la sangre nueva tome protagonismo, pero todavía quiere no dejarlos solos, sino brindarles la experiencia de Radamel Falcao García, James Rodríguez y David Ospina. Además de esperar el nivel de Juan Guillermo Cuadrado, otro de las opciones veteranas para Néstor Lorenzo.

Pero, no solo la Selección masculina tendrá protagonismo. Tras un año 2022 de ensueño para el fútbol femenino. Nelson Abadía también espera dejar en lo alto el nombre de Colombia cuando el combinado nacional intente revalidad lo hecho en suelo colombiano en la Copa América cuando quedaron subcampeonas perdiendo contra Brasil en aquella final en la que nunca fueron superadas por la 'Canarinha'. De esa manera, lograron clasificar al Mundial de Australia y Nueva Zelanda que se desarrollará en los meses de julio y agosto.



Las cafeteras tendrán que superar lo realizado en 2015 en Canadá cuando clasificaron por primera vez en su historia a los octavos de final y cayeron contra Estados Unidos. Sin embargo, no la tendrán para nada fácil. Linda Caicedo, Daniela Montoya, Leicy Santos, Catalina Pérez, y compañía, una selección llena de experiencia y juventud depositada especialmente en Linda que tuvo mucho protagonismo en el Mundial Sub-20 y Sub-17 y con la de mayores deberán pasar de ronda en un grupo con Alemania, Marruecos y Corea del Sur.



Un 2023 para alquilar balcón y no moverse de la casa que iniciará con fútbol masculino y femenino para todos los gustos augurando un gran año para las selecciones de Colombia Sub-20 y de mayores en cada rama y categoría.