James, genio y figura en oportuna victoria de Olympiacos en Grecia

¿Estaban extrañando al 10? ¿Se preguntaban qué había sido de su temporada de fiestas decembrinas? Al mejor estilo de James Rodríguez volvió a aparecer y ofreció una exhibición en un partido clave para Olympiacos, que se llena de ilusión gracias a su magia.

El zurdo fue inicialista y figura excluyente de su equipo en la victoria 5-0, en la que anotó un auténtico golazo y dio una asistencia que resultó definitiva para consolidarse en la Superliga de Grecia.



EL partido se fue encaminando pronto, con un tanto de Biel a los 4 minutos, y entonces fue hora del show de James: insistió siempre, buscó sociedades por los costados, abriendo al cancha contra una defensa que se cerraba bien, y a pura magia resolvió los problemas.



A los 35 minutos se cansó de intentar y cambió la fórmula, felizmente: propuso la pared -la que rompe todos los bloques defensivos- y en ese toque de primera metió un zurdazo preciso arriba, contra la esquina izquierda del arco, un pepazo al que no llegaba nunca Papadopoulos.



Y para el complemento sacó otro conejo del sombrero: a los 68 minutos aprovechó un error en la salida del rival y aguantó a la salida del arquero para servirle el gol a Bakambu, una sutileza que el público enardecido celebró a rabiar.



Pero entonces vino un momento incómodo: a los 71 minutos el técnico Míchel ordenó tres cambios para refrescar la nómina y lo incluyó; cuando el 10 se vio en el tablero reaccionó con mucha molestia, salió de mala gana de la cancha y cuando el DT le dio la mano le hizo saber que no quería salir. Bien, dirá el español, que todos quieran jugar. Pero esa actitud le trajo problemas en el pasado que no debería repetir.

​

En fin, su equipo siguió atacando y para el cierre vino el otro Rodrigues -recién ingresado- a su turno en el espectáculo: a los 84 marcó el 4-0 y a los 90+1 asistió a Masouras para el 5-0 final.



Olympiacos es ahora tercero en la tabla de posiciones, justo lo que necesitaba para acercarse a la punta de la tabla en la Superliga de Grecia, en la que Panathinaikos aún tiene cómoda ventaja.