¿Otra vez, James? Reunión en Sao Paulo: podría rescindir contrato

La historia de los últimos años, la incertidumbre de vuelta, la insatisfacción permanente que tantas malas decisiones ha provocado. Vuelve por sus fueros James Rodríguez.

El colombiano es noticia en Brasil y no porque ya los haya convencido de su valía o porque haya dado asistencias o marcado goles, que es lo que se espera de su rutilante contratación.

El asunto empezó a torcerse un poco cuando decidió no viajar con el equipo a Belo Horizonte para el duelo de la Supercopa de Brasil entre Palmeiras y Sao Paulo (0-0 en los 90 minutos, campeón Sao Paulo por penaltis), en aparente protesta por la decisión técnica de no arriesgarlo a una recaída en su última lesión.



“Rodrigo Nestor e Igor Vinícius, sin estar convocados, están con el resto de la delegación, pero James Rodríguez no”, dio a conocer en su momento Globo Esporte.

Claramente no estar con sus compañeros no era la respuesta esperada de su parte, incluso si sabía que no iría a la cancha.

Vale decir que últimamente el zurdo no se ha destacado precisamente por dar buenos mensajes en el vestuario, recordando que de Olympiacos salió, según las informaciones de la prensa griega, tras negarse a ofrecer excusas al grupo por haberse ido del estadio cuando el DT encargado decidió sustituirlo.

En fin, lo cierto es que esas historias podrían estar repitiéndose en Sao Paulo, justamente el equipo donde su nivel físico se disparó, dejó atrás las constantes lesiones y ofreció de nuevo lo mejor de su repertorio para la Selección Colombia en el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026.

​Ahora se anuncia que el colombiano ha fijado esta semana para decidir su futuro en la institución y no se descarta que pueda rescindir su contrato.

"¡São Paulo y James tendrán una conversación esta semana para definir el futuro! ¡Se discutirá la posibilidad de una rescisión amistosa y la continuidad en el club! El colombiano no viajó con el grupo a BH donde SP ganó la Supercopa BR", anunció en sus redes sociales el periodista Andre Hernán.

🚨🚨São Paulo e James terão conversa essa semana para definir o futuro! A possibilidade de uma rescisão amigável será debatida assim como uma continuidade no clube! Colombiano não viajou com o grupo para BH onde o SP conquistou a Supercopa do BR https://t.co/yIEgNlBgvF — André Hernan (@andrehernan) February 5, 2024

Así las cosas, James se asoma a la posibilidad de una salida intempestiva de su equipo, la misma película de Al-Rayyan en Catar y de Olympiacos en Grecia. No va a ser fácil abrir puertas en otros clubes a esta altura del mercado ni con esa fama que ha ido construyendo de no respetar sus contratos, pero también es cierto que su talento único siempre ha sido la llave maestra que abre todas las cerraduras. De hecho se habla ahora de una posible oferta en Besiktas de Turquía... porque sigue siendo una figura.

La noticia no alienta, ni mucho menos, a Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, pues necesita continuidad de su hombre definitivo. ¿Será esa la razón por la que ahora quiere irse de Sao Paulo, porque no está jugando tanto como quisiera? Todo cabe en la consideración. Lo cierto es que el asunto se decidirá en una reunión de alto nivel en Sao Paulo. Ojalá tome la decisión correcta.