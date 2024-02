James no juega y Vélez lo sabe: 'El convocado debería ser Quintero'

James Rodríguez trabaja a fondo para estar a tope en lo físico, uno de sus karmas en los últimos años. En Sao Paulo esperan tener su mejor versión, algo parecido a lo que ha mostrado en la Selección Colombia.

Y es que en al mando de Néstor Lorenzo ha superado cada problema físico, ha mostrado todo su talento y ha sido definitivo en partidos complejos.

Sin embargo, en Brasil no han visto esa versión y no han sido pocos los que lo han criticado. Allá e inclusive acá no parece ser suficiente y así lo dejó claro Carlos Antonio Vélez.



El analista afirmó que no está convencido que James sea la mejor alternativa por una razón de estricta actualidad: mientras él no ha debutado, Juan Fernando Quintero acaba de hacer gala de su talento con Racing y está disponible para todas las competencias.



"Quiero que James juegue para que se justifique su venida a la selección... Por meritocracia, cosa que no cumple Lorenzo, el llamado a la selección debe ser Juan Fernando Quintero. Si hoy citan una selección, el llamado debe ser Juanfer", dijo Vélez.



La discusión no es solo suya y de hecho muchos creen que efectivamente le falta al seleccionador nacional más rigor para elegir a quienes están en mejor momento. ¿Cuántos de acuerdo con él?