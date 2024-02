¿James Rodríguez se aleja de Sao Paulo? Contundente decisión

James Rodríguez no ha podido debutar con Sao Paulo en esta temporada 2024 y aunque estuvo ausente en los primeros partidos del Campeonato Paulista, debido a que tenía que manejar cargas junto a otros jugadores, el diez sigue generando dudas con respecto a su futuro en el equipo.

El técnico Thiago Carpini aseguró que James y otros integrantes de la plantilla estaban trabajando fuertemente en la parte física, pues tenía el objetivo de llegar con tos los jugadores disponibles para el partido de la Supercopa de Brasil frente a Palmeiras, de este domingo 4 de febrero.



Llegó en anhelado día del juego decisivo contra el verdao y en Brasil informaron que James Rodríguez no hace parte de la nómina de viajeros para la Supercopa de campeones.



Según reveló el periodista brasileño Gabriel Sá, lesionados que no jugarán viajaron, pero James Rodríguez se habría resistido por decisión personal, por lo que eso podría aumentar la posibilidad de que se marche del Sao Paulo.



“James Rodríguez no viajó con la delegación por deseo personal. Decidió quedarse en São Paulo y no acompañar a sus compañeros en Belo Horizonte. Llegaron nombres como Luan, Nestor e Igor Vinícius, que no van al partido”, mencionó el comunicador.



James Rodríguez não viajou com a delegação por um desejo pessoal. Decidiu ficar em São Paulo e não acompanhar os companheiros em Belo Horizonte. Nomes como Luan, Nestor e Igor Vinícius, que não vão para o jogo, vieram. pic.twitter.com/pZoNR9qq1s — Gabriel Sá (@OGabrielSa) February 4, 2024



​Cabe mencionar que en las últimas semanas James Rodríguez ha sido relacionado con un regreso al fútbol europeo, siendo Besiktas de Turquía su posible destino, pero el club ha desmentido que haya ofertas por el colombiano, pero cada vez más parece que se aleja del conjunto paulista.



Ahora, habrá que esperar cuál será la explicación de Thiago Carpini o del club con respecto a la decisión personal del colombiano de no ser parte de los viajeros contra Palmeiras, pues su situación actual y el papel que tendrá en el equipo en esta temporada aún no es clara.