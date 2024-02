¿Por qué Sao Paulo se coronó campeón pero no le suma a James?

El equipo del volante colombiano como campeón de la Copa en 2023, disputó la Supercopa de Brasil ante Palmeiras que se consagró con el Brasileirao en año anterior. Todo como resultado final la obtención del título del conjunto de Thiago Carpini ante el cuadro de Abel Ferreira tras finalizar 0-0 y disputar cobros desde el punto penal.

Más allá del título de Sao Paulo en este inicio del 2024, James Rodríguez no fue denominado como campeón con su equipo por esta insólita razón que el colombiano tuvo días atrás.

Según había informado el periodista brasileño Gabriel Sá, James Rodríguez no viajó hacia Belo Horizonte por una cuestión personal, por lo que se denominó el colombiano no recibió la medalla de campeón con Sao Paulo.

“James Rodríguez no viajó con la delegación por deseo personal. Decidió quedarse en São Paulo y no acompañar a sus compañeros en Belo Horizonte. Llegaron nombres como Luan, Nestor e Igor Vinícius, que no van al partido”, afirmó el periodista.

James Rodríguez não viajou com a delegação por um desejo pessoal. Decidiu ficar em São Paulo e não acompanhar os companheiros em Belo Horizonte. Nomes como Luan, Nestor e Igor Vinícius, que não vão para o jogo, vieram. pic.twitter.com/pZoNR9qq1s — Gabriel Sá (@OGabrielSa) February 4, 2024

Es por eso que en la lista de los jugadores que fueron campeones ante Palmeiras, son aquellos que fueron convocados y los lesionados que también viajaron con la delegación de Sao Paulo hacia Belo Horizonte, teniendo como conclusión que James Rodríguez no recibió la medalla dorada.

Ante esta nueva polémica por parte del colombiano, existen rumores que James Rodríguez podría regresar al fútbol europeo, donde su nuevo destino podría ser el Besiktas de Turquía.

Ahora no se sabe si el volante colombiano será tenido en cuenta por parte de Thiago Carpini, ya que desde Brasil cuentan esta acción hecha por Rodríguez como infantil y sin sentido de pertenencia, más allá que el jugador tenía unos asuntos personales.