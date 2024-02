Messi dejó plantados a sus seguidores en Hong Kong: fuertes críticas

Inter Miami sigue de gira internacional de cara a la nueva temporada de la MLS y luego de la humillante derrota contra Al Nassr de Cristiano Ronaldo, el equipo estadounidense arribó a Hong Kong para jugar contra el equipo de las estrellas de la ciudad china.

El partido lo terminó ganando Inter Miami 4-1, pero para muchos aficionados eso no fue suficiente, pues Lionel Messi no jugó ningún minuto del amistoso y hubo fuertes críticas por su ausencia.



Día previo al partido Messi hizo llenar el estadio de Hong Kong con 40 mil espectadores presentes para verlo entrenar, por lo que verlo jugar generaba gran expectativa.



Messi es un estafador... Anunciarse con tremenda propaganda en Hong Kong para luego no jugar, cobrar el dinero y largarse como un vil delincuente... Que los medios le sigan blanqueando...Todo el mundo ya sabe quién es...🐀pic.twitter.com/D1NrZjUYm4 — 𝐀𝐧𝐲 ⛄❄️ (@anybranez) February 4, 2024



Ante la ausencia del vigente campeón del mundo con Argentina, la prensa de ese país se sintió engañado y así lo hicieron saber públicamente.



"Todo el mundo está aquí para ver a Messi, con lo que me siento un poco engañado", dijo la AFPTV.



Al final del encuentro el técnico argentino Gerardo Martino explicó por qué no jugó y ofreció disculpas a Hong Kong por no poder alinear a Lionel Messi.



"Leo tiene una inflamación en el aductor. Entendemos la decepción que tiene la gente, les pedimos disculpas", dijo Martino.



Ahora, el Gobierno de Hong Kong deberá trabajar para lograr recuperar algo de los 16 millones de dólares invertidos para la organización de este evento, en el que esperaban que con la presencia de Messi en cancha se viera reflejado, pero al final, todos se fueron con la cara triste al no ver jugar a su ídolo.