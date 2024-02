No perdonan: siguen los silbidos para Frank Fabra en Boca Juniors

Frank Fabra pasó de ser uno de los referentes de Boca Juniors a ser unos de los futbolistas más odiados dada su actuación en la Copa Libertadores donde terminó expulsado y eso uno fue una de las razones que le costaron el título al club argentino.



Pues bien, pese a que la temporada inició en ceros para todos, los aficionados en Boca continúan manifestando su malestar con algunos jugadores en estos últimos partidos y entre ellos está Fabra.



De hecho, los silbidos hacia el colombiano empezaron en la jornada 2 de Liga Argentina cuando fue nombrado previo al partido ante Sarmiento e igualmente recibió uno que otro abucheó durante el juego.

Ahora, pese al pasar de las fechas siguen los silbidos al colombiano por parte de un sector de la afición que fue a La Bombonera para el duelo ante Defensa y Justicia.



No obstante, hay discrepancias entre la afición sobre chiflar o no a Fabra. A las afueras del estadio de Boca varios hinchas fueron preguntados y aunque la mayoría dicen que no perdonan al colombiano otros consideran que no se debe silbar a nadie y al contrario apoyar al equipo pese al irregular momento.



Cabe señalar que pese a las molestias de la hinchada, para el técnico Diego Martínez, Fabra es una pieza fundamental en este inicio de campaña.