Primeras medidas contra hinchas violentos de Atlético Nacional

Indignación en Medellín, y en el fútbol colombiano en general, por el comportamiento de una facción de la barra popular de Atlético Nacional, que protestó con actos reprochables por la derrota 0-1 contra Millonarios, este domingo en la fecha 6 de la Liga BetPlay I-2024.



El solitario gol de Leonardo Castro, y la imposibilidad de empatar del club verdolaga, provocó que varios hinchas prendieran fuego en la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot, quemando sillas y hasta banderas de su equipo.



Primero dicen que no les importa ese partido.

Acto seguido, lo pierden y empiezan a quemar hasta el estadio jaja #Narconal #VerguenzaNacional pic.twitter.com/Tq95pe13Xy — m1ndh@ck3r (@Andreu_007) February 12, 2024

Este lunes el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, condenó los hechos y anunció medidas.



“Esto no es barrismo. Esto es criminal. Unos vándalos quemaron parte de las gradas del Sur del Estadio Atanasio Girardot. Una vez individualizados, no solamente no volverán a entrar al estadio, sino que deberán responder por los daños en términos económicos y jurídicos”, escribió el alcalde en su cuenta de X (Twitter), junto a imágenes de cómo quedaron las instalaciones tras la quema provocada por los hinchas.



Esto no es barrismo.

Esto es criminal.

Unos vándalos quemaron parte de las gradas del Sur del Estadio Atanasio Girardot.

Una vez individualizados, no solamente no volverán a entrar al estadio, sino que deberán responder por los daños en términos económicos y jurídicos. pic.twitter.com/p9StOkv88t — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 12, 2024

Además de los castigos de la alcaldía y las autoridades de Medellín, se espera que la Dimayor, a través de su Comité Disciplinario, también reaccione al terrible comportamiento de los aficionados verdolagas.



Así, según el reglamento, se podría imponer una sanción de una a tres fechas de cierre de la gradería o del estadio, más una multa económica, según lo indica el artículo 84 del Código Único de Disciplina, en los literales 4 y 5.