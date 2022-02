Falcao acusa: 'poner foco en jugadores con historias es bajo y sucio'

Pasó ya mucho tiempo desde aquella doble derrota contra Perú y Argentina que tiene a la Selección Colombia con un pie y medio fuera del Mundial de Catar.

Se ha dicho tanto que a estas alturas ya casi ninguna versión sorprende. Es lo normal cuando los resultados tan malos provocan la crisis que vive el equipo. Porque eso sí es innegable: el caos, no solo deportivo, predomina.



Una de las versiones que causó más conmoción fue la supuesta pelea entre James Rodríguez y Falcao, dos de los capitanes del equipo nacional, en la derrota contra Perú en Barranquilla (0-1). El primero lo negó en su última transmisión en Twitch, en la que acusó de tóxicos a algunos periodistas. Pero faltaba escuchar al segundo.



Y en eso Falcao no se cortó ni por un momento: "Inventar cosas para poner tensión sobre los jugadores no me parece lo correcto, los jugadores somos los primeros en aceptar nuestra responsabilidad", dijo en entrevista con DirecTV Sports.







"Inventar historias me parece un juego sucio y no vale la pena, tenemos una relación de muchísimos años. Es que ni que hubiéramos peleado. Si te digo discutimos bueno, en el fútbol se discute, pero ni hubo eso. Me parece un juego sucio poner esa tensión en los jugadores, no estamos eludiendo ningún tipo de responsabilidad y no hay necesidad de ese juego sucio", insistió.



Con un sesgo de resignación, 'El Tigre' habló hasta del final del ciclo: "Al final se harán los análisis que se tengan que hacer, pero al final. Quedan dos partidos muy importantes, responsabilidad tenemos todos. ​Cuando termine la Eliminatoria se debe hacer ese análisis, decir quién sigue quién no, un nuevo proceso, jugadores.., ¿entiendes? Pero mientras tanto poner el foco sobre los jugadores con historias me parece demasiado bajo y sucio", concluyó.



¿Está fuera del siguiente ciclo? No deja muchas dudas. Lo claro es que quiere pensar en los partidos que faltan y seguir adelante. Ahora que se habla más de peleas que de un plan concreto para ganar los partidos contra Bolivia y Venezuela, después de siete salidas sin anotar un solo gol, hay suficiente ruido. Puede ser la hora de callar y jugar.