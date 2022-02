¿Es hora de preocuparse por Falcao? Terrible racha en Rayo y Selección

Radamel Falcao García vive una sequía que no es normal. Y no estamos hablando de la Selección Colombia solamente. Ni en el equipo tricolor ni en su club, Rayo Vallecano, ha logrado hacer diferencia. ¿Ya es hora de preocuparse?

Cuando llegó al equipo de Madrid llegó a tener un rendimiento alucinante para la poca cantidad de minutos que tenía en campo, pero de repente su poder de definición empezó a hacerse cada vez menos frecuente y hoy totaliza 14 encuentros, contando club y Selección Colombia, sin celebraciones.



Falcao cuenta 16 partidos de La Liga en la temporada y 3 de Copa con Rayo. De esos duelos fue 8 veces titular y anotó 5 tantos, el último de ellos el 11 de noviembre pasado, en la derrota 2-1 contra Real Madrid, cuando sufrió una lesión en el muslo.



Su mal momento se siente, por supuesto, en el rendimiento de su equipo: pasó de estar entre los cuatro mejores de LaLiga, con cupo a Champions League (sí, en serio) a ocupar el puesto 11 de la tabla. Ya son cuatro derrotas al hilo, la última contra Elche (2-1), en la que el colombiano solo estuvo 5 minutos.



Pero hay que decir que no es ya una preocupación exclusiva del club español. En la Selección Colombia tampoco ha logrado hacer diferencia tras su regreso, después de la fecha triple de octubre de 2020, cuando le marcó un gol a Chile en el empate 2-2, durante la administración de Carlos Queiroz.



Los datos se cruzan una y otra vez: antes de ser llamado a la Selección para esta última jornada de Eliminatorias, con derrotas 1-0 contra Perú y Argentina, había jugado 245 minutos en su equipo, tramos de seis partidos, de los cuales solo una vez completó 90 minutos. Después de aquella jornada triste para la selección solo sumó 150 minutos en 4 salidas.



Hoy Falcao, con toda la gloriosa historia que ha escrito, no es titular indiscutible en Rayo Vallecano ni en Selección Colombia. Y eso que no sufre lesiones graves desde mayo de 2021, cuando aún era parte del Galatasaray. ¿Es o no es momento de preocuparse?