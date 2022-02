¡Los llamó tóxicos! James se defendió tras supuesta pelea en Selección

Hace unos días, un sector de la prensa en Colombia aseguró que James Rodríguez tenía más de un problema con sus compañeros en la selección nacional. Se dijo que el detonante fue el 6-1 frente a Ecuador e incluso que existió un "agarrón" con Luis Fernando Muriel, pero todo no quedó ahí. Al '10 del Al-Rayyan también le armaron pelea con Juan Guillermo Cuadrado y Falcao García, ¡sí, con el 'Tigre´! su amigo inseparable. ¿Realmente fue así?



Hace unos días ambos jugadores bromearon con la situación a través de historias en Instagram, pero solo hasta este domingo James habló directamente del tema en Twitch.

"No, cómo voy a pelear con una persona que ha sido como un hermano, con la que tenemos una relación de hace doce años prácticamente. Todo eso es mentira, no crean todo lo que dice la prensa, que algunos periodistas son tóxicos", dijo James sobre la supuesta pelea con Falcao García.



Y agregó que "dentro del grupo tenemos una relación fantástica entre todos, hay buen ambiente. Lastimosamente no se nos han dado los resultados en los últimos partidos, pero con Falcao y los otros muchachos tenemos una buena relación, no tengo ningún problema con nadie".



Al final, James puntualizó que toda la información que circula no es cierta y le hizo una recomendación a sus miles de seguidores. "No crean en lo que dice la prensa, por favor. No lo crean. Supuestamente, la prensa está para que informe la verdad, pero hay alguna prensa en nuestro país que no va por ese lado; prefieren los chismes, no dicen lo que es".