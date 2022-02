¡Hay fútbol del bueno esta semana! Agenda de colombianos por el mundo

En FUTBOLRED queremos prepararlos para una semana agitada en lo que refiere al fútbol internacional y, por supuesto, con acción de colombianos por el mundo. Habrá competencia en octavos de final de Champions, definición en la Europa League, así como interesantes duelos en distintas ligas del mundo.



Varias figuras de Selección Colombia, como Luis Díaz que viene de marcar gol el fin de semana, tendrán una nueva oportunidad para brillar. Preparen las palomitas que la programación estará imperdible.





Lunes, 21 de febrero

10:25 am | Al-Nassr vs Al-Hilal (Gustavo Cuéllar)

Copa del Rey de Campeones – Cuartos de final



1:00 pm | Cagliari (Damir Ceter) vs Nápoles (David Ospina)

Serie A



3:00 pm | Bolonia vs Spezia (Kevin Agudelo)

Serie A



3:00 pm | Celta de Vigo (Jeison Murillo) vs Levante

Liga España

Martes, 22 de febrero

3:00 pm | Villarreal vs Juventus (Juan Guillermo Cuadrado)

Champions League - Octavos ida



7:30 pm | Racing (Edwin Cardona) vs Argentinos Jrs.

Copa de Liga Argentina

Miércoles, 23 de febrero

2:30 pm | Burnley vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Premier League - Fecha 13



2:30 pm | Watford (Juan Camilo Hernández) vs Crystal Palace

Premier League - Fecha 18



2:45 pm | Liverpool (Luis Díaz) vs Leeds

Premier League - Fecha 19

Jueves, 24 de febrero

11:00 am | Al- Gharafa vs Al-Rayyan (James Rodríguez)

Liga de Catar



12:45 pm | Olympiacos vs Atalanta

*Duván Zapata, baja por lesión| Luis Muriel, en duda.

Europa League - Octavos vuelta



12:45 pm | Lazio vs Porto (Matheus Uribe)

Europa League - Octavos vuelta



3:00 pm | Napoli (David Ospina) vs FC Barcelona

Europa League - Octavos vuelta



3:00 pm | Rangers (Alfredo Morelos) vs Borussia Dortmund

Europa League - Octavos vuelta



3:00 pm | Betis vs Zenit (Wilmar Barrios)

Europa League - Octavos vuelta