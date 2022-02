¿Se fractura camerino en Rayo de Falcao? Polémico mensaje de capitán

Tres derrotas en línea siempre son incómodas. Si no hay victorias las familias, esas que se dice conviven en los camerinos, empiezan a tener roces. Como parece que ahora ocurre en Rayo Vallecano.

Le ha pasado decenas de veces en su carrera pero es la primera vez que le ocurre en su actual equipo a Falcao. La falta de victorias lo complica todo y para Óscar Trejo, el capitán, este es el momento de encender la alerta.



"Duele no la derrota de hoy (por este sábado), sino la imagen como club que estamos dando. Son muchos los problemas y lo más llamativo que no vemos solución a nada. Cuando en un año tan bueno y habiendo conseguido volver donde el club se merece que es estar en Primera división las cosas marchan peor: femenino, cantera, nosotros mismos, la afición! Esperemos que no sea tarde para hacer autocrítica y "querer mejorar" porque este club necesita ya dar un paso adelante en este sentido", escribió el jugador en sus redes sociales tras la dolorosa derrota por 0-3 contra Osasuna.

Mensaje Óscar Trejo Foto: Tomado de Instagram @oscar8trejo

No dejó títere con cabeza el jugador, a quien curiosamente el técnico Iraola no le ha dado demasiada actividad.



"Es la primera mala racha de la temporada. Este partido sí que nos sirve para darnos cuenta de la situación. Los partidos ante el Betis y el Athletic sí están bien jugados, pero hoy sí es el primer palo de la temporada. Nos han ganado, han jugado su juego y nos han superado. Hemos ganado partidos en Copa en este 2022, no sé si nos puede engañar, pero la realidad es que llevamos muy pocos puntos en LaLiga. Sabíamos que podía llegar una mala racha. Ahora es cuando tenemos que dar la vuelta a esta situación. Es cuando se tiene que ver a los jugadores y a los técnicos afrontar la realidad", explicó, tratando de matizar un poco la situación.



Y claro, no faltó la pregunta sobre la suplencia de Trejo, previa a su publicación en redes: "Es un jugador muy importante para el Rayo, sobre todo cuando jugamos aquí en casa. Contra el Betis le forzamos hasta el límite, todo lo que pudimos y no lo quitamos hasta que no podía más. La idea para este partido era aprovecharlo en la segunda parte. Hemos jugado cuatro partidos en 11 días y hay que utilizar más de 11 jugadores. Somos conscientes de lo que supone Óscar para nosotros. No podemos buscar excusas, hemos salido con un once muy competitivo y no hemos hecho bien las cosas".



Falcao ha entrado también en esa sequía y, aunque está sano, no ha vuelto a tener el impacto de sus primeras jornadas en Rayo. ¿A él le apuntaba Trejo en su mensaje? A todos. Ahora es cuestión de hablar menos y ganar más.