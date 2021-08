La petición especial de Falcao a Galatasaray para concretar su salida

Luego de que en Turquía se informara que el presidente del Galatasaray le comunicó a Radamel Falcao García y Sofiane Feghouli que no seguirán en el club por su alto salario, las versiones del nuevo destino del delantero colombiano aumentan. De hecho, la prensa de este país asegura que el 'Tigre' ya tiene un destino y así mismo se lo hizo saber a la dirigencia.

Según el medio Milliyet, Falcao le habría pedido a las directivas un tiempo de espera de un mes para concretar su salida del club, pues en esos días buscará arreglar su traspaso al fútbol de la MLS. No se dio a conocer el nombre del club.



"El delantero colombiano, a quien se le pidió que abandonara el Galatasaray, transmitió a la gerencia que sería transferido a un equipo de la MLS, solo pidiendo un mes. Sofiane Feghouli, por su parte, no respondió de forma positiva y demostró que no tiene intención de marcharse", informó el medio.



La partida del máximo goleador de la Selección Colombia al fútbol de Estados Unidos no es una sorpresa, pues el artillero ha reconocido en diferentes ocasiones que la MLS es de su agrado y que le gustaría jugar en esa Liga. ¿Decisión Tomada?. Por ahora, el samario sigue entrenando con 'los leones' bajo la dirección de Fatih Terim.