Acción en amistoso: Santiago Arias jugó con el Atlético contra Cádiz

El Cádiz logró este miércoles su noveno título del Trofeo Ramón de Carranza al ganar al Atlético de Madrid en la 66 edición de este torneo veraniego, que se ha jugado a partido único en el estadio Nuevo Mirandilla. El encuentro llegó al final de los noventa minutos con empate a un gol, consiguiendo anotar los gaditanos sus cuatro primeros penaltis. No fue necesario que lanzaran el quinto, al fallar dos los colchoneros para sucumbir en la tanda de resolución.



El Cádiz alineó desde el inicio una gran parte del equipo que puede considerarse titular, frente a un Atlético de Madrid que presentaba muchas bajas respecto al conjunto que la pasada temporada se proclamó campeón de liga.

La primera parte comenzó con un juego vivo por parte de ambas escuadras y ya en el minuto 15, un libre directo botado por el francés Thomas Lemar se marchó desviado. Borja Garcés no aprovechó un balón suelto en el área cadista que había rebotado en la cara del chileno Tomás Alarcón (m.19). Un minuto más tarde, un chut del uruguayo Luis Alfonso Espino, recién entrado al campo por lesión del paraguayo Santiago Arzamendia, hizo que se empleara a fondo el guardameta Jan Oblak.



En los últimos instantes de la primera parte, el Atlético de Madrid apretó para pisar con más frecuencia el área cadista. En una de estas acciones, una gran jugada del argentino Giuliano Simeone, con taconazo atrás al belga Yannick Carrasco, la resolvió este último con recorte incluido a su par para anotar el primer gol del encuentro (m.41). En la segunda parte, el Cádiz pudo empatar en un centro de Carlos Akapo que se envenenó al rebotar en Geoffrey Kondogbia y que tuvo que sacar balo los palos el defensa Sergio Camus (m.58).



El Cádiz le sacó provecho en esos minutos a las entradas por la banda derecha y otro centro desde ahí lo remató Alberto Perea, para despejar Oblak en una gran intervención (m.63). Otra vez los mismos protagonistas en el minuto 77 y similar resultado: disparó Perea y detuvo Oblak. El Cádiz dominó la mayor parte del segundo tiempo y su empuje e insistencia, al final encontraron premio.



De nuevo Perea, el futbolista más incisivo de los gaditanos, anotó en un disparo seco desde la frontal al que no pudo llegar el portero atlético (m.85), lo que forzó la llegada a la tanda de penaltis.



Ficha técnica: 1- Cádiz: Gil; Akapo, Fali, Haroyan, Arzamendia; José Mari, Alarcón, Salvi, Álex Fernández; Lozano y Negredo. También jugaron: Espino, Perea, Jonsson, Carcelén, Mesa y Chapela.



1- Atlético de Madrid: Oblak; Nehuen, Vrsaljko, Giménez; Kondogbia, De Paul, Saúl, Carrasco, Lemar; Giuliano y Garcés. También jugaron: Camus, Montero, Sánchez, Arias y Serrano. Árbitro: Munuera Montero (del colegio andaluz). Expulsó al segundo entrenador del Cádiz, Roberto Perera, por un comentario desde el banquillo (m.74). Amonestó con cartulina amarilla a Alarcón.



Goles: 0-1, M. 41: Carrasco. 1-1, M. 85: Perea. Tanda de penaltis: Cádiz: José Mari (gol), Carcelén (gol), Akapo (gol), Chapela (gol). At. Madrid: Saúl (paró Gil), Kondogbia (gol), Arias (gol), Giuliano (fuera). Incidencias: Final del LXVI Trofeo Ramón de Carranza, disputada en el estadio Nuevo Mirandilla ante unos 5.000 espectadores. EFE