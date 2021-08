Críticas, fama y mensaje a jóvenes talentos: confesiones de James

James Rodríguez sigue sin definir su futuro a pesar de participar en la pretemporada con Everton. El volante colombiano parece no entrar en los planes de Rafa Benítez para la campaña 21/22 y es por eso que su salida de Inglaterra vuelve a ser noticia. Italia, Francia y España son posibles destinos para el cucuteño.

Así, en medio de los rumores, Rodríguez Rubio sigue sorprendiendo a sus fanáticos a través de la plataforma digital Twitch, en la que, en esta oportunidad, compartió con el famoso streamer colombiano, Westcol, con quien jugó y habló del costo que tiene ser un personaje púbico y reconocido, las críticas, su futuro y los jóvenes talentos que hay en el país.

Futuro: "Si no hubiera jugado fútbol. no sé qué haría. El fútbol fue siempre mi pasión. Siempre quise ser futbolista, voy a seguir jugando hasta que pueda hacerlo. Yo no quiero estar hasta muy grande en el fútbol, 35 años podría ser una buena edad para retirarme... (País para vivir) España es un país que yo quiero mucho. Pase buen tiempo allá y en Madrid me gustó mucho vivir".

El precio de la fama: "Hay gente que me quiere mucho porque yo voy por la calle y me saludan, piden fotos, autógrafos, eso quiere decir que se han hecho cosas buenas, pero está bueno que un día yo diga quiero ser uno más. A veces que quiero pasar como uno más. Quiero ir a Colombia y comerme en una esquina un perro. Eso no tiene precio y yo no puedo hacerlo”.



Críticas: "Estoy siempre en el foco, hay gente que te va a querer, otra que te va a criticar. Bien por la crítica constructiva, pero no por la destructiva. Con esa ya no voy. No soy máquina, puedo fallar cosas. Además, ya que se metan con tus cosas, con tus seres queridos, eso ya es diferente".

Por último, James, quien salió de Colombia a muy temprana edad para comenzar con su sueño de ser futbolista en Argentina, le envió un mensaje a los jóvenes talentos, asegurando que probar suerte en otro país en es una buena opción.



"Yo sabía que si quería ser bueno en el fútbol debía irme. Me fui a los 15 años para Argentina. Mi consejo es que si quieren ser 'alguien' deben irse del país", precisó.