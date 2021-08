¡Efecto mariposa! Millonario traspaso llevaría a Duván a club campeón

“Un leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del planeta”, dice un sabio dicho chino. Y es un poco lo que puede pasar si en Inglaterra se desencadena finalmente una operación con efectos inmediatos, y especialmente felices, en Italia, concretamente en el Atalanta de Duván Zapata.

La historia es así: en 2014 llegaba al Chelsea un prometedor atacante de 18 años, proveniente del Anderlecht, llamado Romelu Lukaku, nadie podía anticipar que se convertiría en una estrella, menos cuando fue cedido al West Bromwich, repescado en 2013 y vendido finalmente al Everton.



El chico belga jugó solo 10 partidos vestido de azul antes de pasar por 30 millones de euros al club de Liverpool, donde pareció encontrar la confianza necesaria y sencillamente explotó: pasó al Manchester United en 2017 y a Inter de Milán en 2019, para coronarse, recientemente, campeón de Italia, nada menos que en el rol de goleador y jugador más valioso.



Y toda esta historia era necesaria para entender por qué justo ahora, cuando todo le sonríe, pretende volver al Chelsea, que en teoría no hizo más que beneficiarse en euros y no en goles de sus servicios. ¡Lukaku quiere revancha! Siente que a los 28 años y como uno de los más temibles delanteros de Europa, este es su momento para que Stamford Bridge se ponga finalmente a sus pies y presiona fuerte -y eso con sus 1,91m de estatura y sus 94 kilogramos es difícil de sostener.



Se dice desde Italia que ya Inter habría recibido una rutilante oferta de 130 millones de euros, un número escalofriante pero urgente para el técnico Thomas Tuchel, encaminado ahora a ser campeón de Premier, después de ganar la Champions League.



No es que sea un desagradecido el belga, después de todo lo que logró en Inter, es que entiende que 130 millones a las arcas en medio de la profunda crisis económica es suficiente prueba de gratitud.



¿Y qué tiene que ver todo eso con Duván Zapata? Que una vez liberado el cupo, el colombiano tiene el perfil ideal, por potencia, gol y referencia de área, para reemplazar a Lukaku en el Inter, equipo que en el pasado ya mostró interés en sus servicios y que ahora no vería exagerada una cifra cercana a los 50 millones de euros por sus servicios.



El ahorro, después de la salida de Hakimi, sería enorme no solo por lo que dejan sino por lo que representan en masa salarial. De llegar Zapata, el costo de esa nómina no estaría ni cerca de lo que es hoy, con la facturación de Lukaku.



La operación no se cierra todavía pero claramente representa beneficios para todos los involucrados. Habrá que esperar a que las firmas se estampen.