Con futuro incierto: rondan nuevas pistas en el de Radamel Falcao

Todo aquello que rodea el entorno de Radamel Falcao, en los días anteriores, es incierto. Tras conocerse que el colombiano no continuará en Galatasaray, se empezaron a especular sus posibles rumbos. Mucho se habla de su llegada a la MLS o un eventual retorno a alguna liga europea, con mayor competitividad, sin embargo, no hay ofertas que llenen las expectativas del ‘tigre’.



De acuerdo a información del diario Sporx, de Turquía, el mismo atacante ha sido el encargado de comunicarle a los directivos del Galatasaray, sobre las opciones que han ido llegando, luego de que el mismo presidente comunicara que, por su alto costo, no sería tenido en cuenta para la nueva temporada.



El rotativo turco señala “El jugador colombiano llamó a los directivos del equipo, a través del entrenador, para confirmarles que no ha encontrado una oferta con el entorno y las condiciones que desea”.



Además, se añade que entre las intenciones de Falcao, no estaba la de salir de Galatasaray, teniendo en cuenta que aún tenía contrato. Situación similar a la que pasa Feghouli.