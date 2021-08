¡Inesperados destinos! Las opciones de Falcao fuera de Galatasaray

Falcao sigue deshojando la margarita, sumido en una situación que cada día es más difícil en Galatasaray sin certezas sobre su futuro. Pero lo que no le faltará son ofertas.

Este fin de semana se habló de dos posibilidades, dos equipos que podrían darle la oportunidad de revancha y que costearían su salario.



Según el medio 'Sabah' de Turquía, un destino probable es el Inter de Miami: "el equipo de David Beckham, Inter Miami, está seriamente interesado en Falcao. El experimentado delantero y su familia también esperan vivir en Miami".



En el pasado David Beckham ya había tenido en el radar al colombiano, antes de su llegada a Turquía, pero no podía competir con la oferta, menos en un equipo que apenas nacía. Ahora podría ser casi una tabla de salvación, salvo por el detalle de que su proyecto deportivo aún no despega, ha sumado malos resultados desde su creación y actualmente es colero de la Conferencia Este en Estados Unidos. Esa realidad ha hecho que, financieramente, no se hable todavía de un equipo estable.



Por eso se abre paso un plan B, justo en la liga en la que 'El Tigre' ya supo brillar: Mallorca de España. El club recién ascendido habría hecho contacto con el agente Jorge Mendes para averiguar por su costo, que en todo caso tendría que bajar para pensar en un posible fichaje. Pero es un equipo que peleará más por la supervivencia que otra cosa a partir de este temporada. ¿Le gustará esa idea? Si le gustó Mónaco sin ser un equipo dominador, ¿por qué no esta vez un paraíso terrenal como Palma de Mallorca?



El tiempo pasa para el colombiano y quedan solo tres semanas para el cierre del mercado. Se espera que pronto alguna opción se cristalice y pueda seguir adelante, en vista de la decisión firme de Galatasaray de no tenerlo en cuenta,