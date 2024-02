En Rangers hay mucha ilusión con el fichaje de Óscar Cortés

La llegada de Óscar Cortés al Rangers de Escocia generó gran revuelo en el club. El perfil del joven colombiano gusta mucho en el club y es por ello que desde el inicio han elogiado su capacidad.



Ahora, el técnico Philippe Clement se mostró ilusionado por la llegada del colombiano y explicó porque cree que se le complicó tener continuidad en Lens.



“Es alguien con mucho talento, todavía es joven. Tuvo su primera experiencia en Europa en Lens. No fue la más fácil. Conozco Lens y hay mucha competencia allí y un estilo de juego diferente al que tenía. Solía porque es más un extremo y juegan en un sistema sin extremos. Así que, para un jugador nuevo, no era algo fácil de afrontar, hacerlo en otra posición y otras cosas a las que no estás acostumbrado”, dijo el DT belga.

De igual manera, Clemente aseguró que Cortés tiene mucha calidad y recordó cuando dirigió a otros colombianos como Carlos Cuesta, Jhon Lucumí y Éder Álvarez Balanta, de quienes dijo que son personas que trabajan duro.



“Creo que es alguien con un gran futuro, con mucha calidad, si da los pasos correctos y hace las cosas correctas. Tuve una experiencia realmente agradable con muchachos colombianos en el pasado. Todos ellos trabajaron duro, pero también es un choque cultural y cada individuo es diferente, algunos necesitan más tiempo. Tendré mucha curiosidad con Oscar sobre qué tan rápido va su adaptación y es nuestro trabajo, mi personal y todos los que nos rodean, ayudar a los jugadores a adaptarse rápidamente”, señaló.



Cabe señalar que Rangers se medirá este sábado a Livingston donde Cortés no fue convocado para este duelo, pero podría estar para el partido del próximo martes ante Aberdeen.