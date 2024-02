Peirano reveló el perfil de jugador que le faltó fichar a Santa Fe

Independiente Santa Fe comenzó el torneo con dos triunfos seguidos ante Pasto y Envigado, pero en la tercera fecha tropezó con La Equidad y cedió puntos ante los aseguradores en el estadio Metropolitano de Techo.



Pues bien, previo al duelo con Atlético Bucaramanga el próximo martes 6 de febrero, el técnico cardenal, Pablo Peirano habló de cómo ha sido el comienzo del torneo para Santa Fe, los fichajes y reveló el perfil de jugador que le hace falta en el equipo.



Estamos conformes con el comienzo, no tanto con el resultado del último partido, pero con la actitud de los muchachos, estamos contentos y con la forma en la que están trabajando, nos da tranquilidad para el futuro”, dijo sobre el inicio de Liga en diálogo con Caracol Radio.

Y agregó: “Los primeros partidos, fue un poquito más enredado, fue mejorando a media que fueron pasando a la tercera fecha, con más dinámica y un poco más de conocimiento en los planteles y todo más parejo en el comienzo. La liga tiene ese perfil, de no mucha diferencia entre los equipos, va de menos a más”.



Además, habló de los fichajes y aseguró que hizo falta un volante con características parecidas a las de Andrea Pirlo: “Todos los que han llegado, han llegado con las ganas de venir. Tenemos prácticamente dos jugadores por puesto, en todas las posiciones. Me gustaría ese jugador un poco más distinto, con alguna característica… como si fuera un Pirlo en la mitad de la cancha. Un poco más o menos así, con esa característica. Pero tenemos muy buenos jugadores en la mitad de la cancha, con muy buen pie y mucha capacidad, falta que el tiempo acomode las asociaciones entre todos, que todo fluya un poco más natural. Uno sueña con un jugador como ese tipo”.



Finalmente, se refirió a lo que hay mejorar en las próximas jornadas: “Más allá de tener gol y la profundidad, no se está haciendo una pausa para poder generar que los laterales pasen, que se generen más circuitos de juego y no jugar tan apresurados, pero es parte del comienzo. Estamos tratando de regular esa última parte, de no estar tan apurados, sino tener una pausa más para tener profundidad, no tanta posesión”.