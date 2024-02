Van por los cupos: así se jugará la fase final del Preolímpico 2024

Finalmente se conocieron los cuatro equipos que jugarán la fase final del Torneo Preolímpico 2024 que se desarrolla en Venezuela y hay dos equipos sorpresas en esta instancia la cual se jugará en Caracas.



Como era de esperarse están Brasil y Argentina quienes lideraron sus respectivas zonas, pero ambas serán acompañadas por dos selecciones que no se esperaban allí como lo son Venezuela y Paraguay.



El seleccionado vinotinto se hizo fuerte de local y en la última fecha selló su clasificación goleando a Brasil mientras que Paraguay pese a la derrota con Chile se metió al cuadrangular por un punto de más.

Pues bien, conocidos los clasificados así se jugarán los partidos del cuadrangular final que dará dos cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024 que se realizarán entre julio y agosto.



Jornada 1



Lunes 5 de febrero



Brasil vs. Paraguay



Argentina vs. Venezuela



Jornada 2



Jueves 8 de febrero



Argentina vs. Paraguay



Venezuela vs. Brasil



Jornada 3



Brasil vs. Argentina



Paraguay vs. Venezuela