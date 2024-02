Ancelotti le respondió a Xavi por sus quejas a los árbitros: esto dijo

Durante el viernes, el técnico de Barcelona, Xavi Hernández le dio con todo a la Liga Española y dijo que Real Madrid condiciona a los árbitros en algunos partidos del torneo.



"Ya dije que no me gustaba que condicionasen a los árbitros. Creo que adultera la competición y los colegiados están condicionados. El caso Negreira no nos ha sumado. Es una realidad, pero con ello hay que competir. Comparto las palabras del presidente al cien por cien", comentó de entrada previo al duelo con Alavés.



Y agregó: "No soy el presidente de la Federación ni de LaLiga. Me sorprende que permitamos esas cosas. Adultera la competición por completo. Simeone ya dijo que no somos tontos. Claro que lo vemos, lo ve todo el mundo. Estoy con Simeone, no somos tontos".

Estas palabras del entrenador se suman a las dichas por el presidente azulgrana, Joan Laporta quien dijo en entrevista al medio Rac 1 que “En los últimos 70 años los árbitros han sido gobernados por directivos o por socios del Real Madrid".



Pues bien, tras las dos duras declaraciones, el técnico de Real Madrid, Carlo Ancelotti le respondió a Xavi durante la rueda de prensa previo al derbi madrileño con Atlético de Madrid y solo se limitó a decir: "Ni quiero bajar a este nivel por respeto al fútbol español. No es un nivel de profesionales".



Por otro lado, habló de lo que espera del Derbi: "Partido importante. Es el tercer derbi, todos fueron espectaculares y muy complicados. Nos ayudará el Bernabéu".



Además, resaltó la labor de Diego Simeone en Atlético, técnico que con el duelo de este domingo será el que más ha enfrentado Ancelotti en su carrera: “De los técncios más difíciles, sin duda. Es uno de los rivales a los que más respeto por su capacidad para leer los partidos y sus dotes para gestionar al equipo. Por supuesto que ha sido de los rivales más difíciles”.



Finalmente confirmó que Antonio Rudiger estará disponible para el juego pese a su lesión ante Getafe: “Ha mejorado mucho en las últimas 24 horas y hoy esperamos lo mismo. Lo evaluaremos mañana y tomaremos una decisión. Es un golpe en un músculo no tan importante, porque es el vasto externo (del cuádriceps), no hay daño interno; pero debemos evaluarlo. Su evolución nos da confianza. Estará en la convocatoria y mañana decidiré si juega, o no”.