Lo bueno, malo y feo que dejó la fecha 3 de la Liga BetPlay Dimayor

Finalmente concluyó una jornada más de la Liga BetPlay, donde vimos como novedad el liderato de Junior junto con Águilas Doradas, y también las decepciones de los equipos antioqueños que no han podido iniciar el campeonato de la mejor forma en este 2024.

Otros puntos destacables fueron la primera victoria del Deportivo Cali y el mal inicio del Deportivo Pereira más allá de la cantidad de refuerzos que han traido.

Esto es lo bueno, lo malo, y lo feo que dejó la fecha 3 de la Liga BetPlay Dimayor.

Lo bueno



El tiburón quiere el bicampeonato: Junior de Barranquilla continúa en modo campeón, luego que el conjunto de Arturo Reyes goleara 3-0 al Medellín en el Metropolitano, y esté mostrando un gran nivel en este inicio de temporada.



Cali y su escape en el descenso: El conjunto de Jaime De la Pava aprovechó su localía y venció a un rival directo a no caer a la segunda división como lo es Fortaleza CEIF. El cuadro azucarero obtuvo su primera victoria en esta Liga luego de haber cosechado dos empates en las fechas anteriores.

Lo malo



Verdes y rojos en problemas: Los dos equipos de la capital antioqueña no están pasando por un buen inicio de temporada en la Liga BetPlay. Atlético Nacional tuvo que conformarse con el empate en condición de local ante Once Caldas y siguió cediendo puntos en la tabla. Mientras que el Medellín pasó vergüenza en el Metropolitano, luego que cayera goleado ante el Junior.





El embajador no pudo de local: Millonarios tuvo la oportunidad de conseguir su segunda victoria de local en esta Liga BetPlay. Sin embargo, el cuadro de Alberto Gamero no pudo sumar los tres puntos luego que empatara ante Alianza en el Campín que se propuso a defender.

Lo feo



¿Sin expulsados en Barranquilla? Una mala actuación de Luis Delgado en el partido entre Junior y Medellín, donde el árbitro debió expulsar al volante del poderoso, Miguel Monsalve, quien le pegó un puñetazo al central, Emanuel Olivera, y que el colegiado no revisó en el VAR.



muchas rojas y poco juego: Esto fue lo que ocurrió en el partido entre Jaguares y Atlético Bucaramanga, donde el árbitro del partido, Nicolas Gallo, tuvo que expulsar a un jugador de cada equipo por acciones temerarias. Frente a esta situación, no hubo prácticamente nada de fútbol en el último compromiso de la jornada.